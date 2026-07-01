Prizor ob katerem zaledeni kri v žilah! Nad jezerom se je popoldan oblikoval ogromni vodni tornado (VIDEO)

Po podatkih nemške meteorološke službe (DWD) se je nad Bodenskim jezerom v bližini mesta Friedrichshafen oblikoval vodni tornado.

Meteorolog Kai-Uwe Nerding je izjavil, da je bil ta redki vremenski pojav viden približno 15 minut, preden se je začel premikati proti mestu Lindau na Bavarskem. Dodal je, da v tistem trenutku ni bilo mogoče natančno določiti njegove višine in premera, je pa ocenil, da se je hitrost vetra znotraj tornada gibala med 100 in 150 kilometri na uro.

K sreči brez škode

Ker se je tornado razvil izključno nad površino jezera, ni povzročil materialne škode. Po doslej znanih informacijah na jezeru niso zabeležili izrednih dogodkov niti ni bilo potrebe po posredovanju pristojnih služb.

Meteorolog poudarja, da pojav vodnih tornadov na Bodenskem jezeru ni nič neobičajnega in da so tovrstni pojavi tam zabeleženi večkrat.

Tisto, kar je ta primer naredilo poseben, je bila izjemna vidljivost tornada z obale. Nevihtna celica, ki je sprožila njegov nastanek, se je namreč že razkrojila, a vrtinčasti zračni steber je ostal jasno viden.

Pri pojasnjevanju nastanka tega pojava je Nerding navedel, da je bila v najnižjih plasteh ozračja prisotna rotacija zraka, ki se je v kombinaciji z vzgornimi tokovi znotraj nevihtne celice razvila v tornado, navaja Welt.