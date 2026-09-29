Prizori iz Bangkoka so grozljivi: pod vodo na stotisoče domov, poplave terjale 23 življenj (VIDEO in FOTO)

V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli štirje ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Poplave, ki so posledica dolgotrajnih padavin, so prizadele 29 od 77 tajskih provinc, v njih je od sredine septembra umrlo skupno 23 ljudi, je danes sporočila vladna agencija za obvladovanje nesreč. V Bangkoku je ujma zahtevala štiri življenja, preostale smrtne žrtve pa so zabeležili v provincah Samut Prakan, Sa Kaeo, Chanthaburi, Ayutthaya in Saraburi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poplave so po več dneh silovitih nalivov še posebej močno prizadele tajsko prestolnico. Po podatkih oblasti je bilo v različnih mestnih predelih prizadetih približno 329.000 gospodinjstev, kar pomeni okoli 700.000 ljudi. V osrednjem delu Tajske so padavine medtem ponehale. V nekaterih delih Bangkoka je začel upadati vodostaj, čeprav so bili predeli prestolnice še vedno pod vodo, tri dni po tistem, ko so mestne oblasti po skoraj 48 urah neprekinjenega deževja in posledično poplav razglasile stanje izrednih razmer.

FOTO: Chanakarn Laosarakham Afp

Šole so že drugi dan zaprte, v več kot 230 zavetiščih v prestolnici pa je po podatkih mestnih oblasti zatočišče poiskalo skoraj 7000 ljudi, še navaja AFP.

Poplave ohromile tudi letalski promet

Poplave so povzročile tudi motnje v letalskem prometu v Bangkoku. Zaradi poplavljenih cest je namreč oteženo dostopanje do letališča, kar povzroča pomanjkanje osebja na letališču Suvarnabhumi in s tem posledično večurne zamude pri prevzemu prtljage in pri pripravi letal za ponovni vzlet.

REUTERS/Athit Perawongmetha FOTO: Athit Perawongmetha Reuters

FOTO: Athit Perawongmetha Reuters

Nacionalni letalski prevoznik Thai Airways je sporočil, da bo moral do srede odpovedati več kot ducat letov. Prizadete so tako domače kot mednarodne povezave. Letališči Suvarnabhumi in Don Mueang v Bangkoku kljub temu ostajata odprti.

Prebivalci opozarjajo, da so poplave hujše kot prejšnja leta

September je tradicionalno vrhunec deževne dobe na Tajskem, vendar so številni prebivalci Bangkoka po poročanju AFP dejali, da so letošnje poplave hujše od prejšnjih.