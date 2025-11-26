Prizori kot iz pekla: v grozljivem požaru umrlo najmanj 36 ljudi, tudi gasilec, 300 jih pogrešajo (FOTO in VIDEO)

V obsežnem požaru, ki je danes zajel več stolpnic v stanovanjskem naselju v Hongkongu, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 36 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Skoraj 300 ljudi pogrešajo, na zdravljenje v bolnišnice so doslej prepeljali 29 ljudi, od katerih je sedem v kritičnem stanju. Vodja regionalnih oblasti v Hongkongu John Lee je na novinarski konferenci povedal, da je v požaru v stanovanjskem naselju Wang Fuk Court umrlo 36 ljudi, najmanj 279 pa je pogrešanih.

Obsežni plameni so zajeli bambusove gradbene odre na vsaj treh stanovanjskih stolpnicah naselja v okrožju Tai Po, ki leži na severu tega posebnega upravnega območja Kitajske. Ogenj se je nato razširil na druge dele stavb. Vzrok požara še ni znan, niti ni jasno, zakaj in kako se je tako hitro razširil.

Več sto gasilcev se še naprej bori z ognjenimi zublji, še vedno gori na desetine stanovanj. Eden od gasilcev je med gašenjem umrl. Vlada v Hongkongu se je v izjavi poklonila njegovi požrtvovalnosti. Sožalje vsem, ki jih je prizadel obsežen požar, je že izrekel tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Stanovanjski kompleks Wang Fuk Court v okrožju Tai Po je bil pred požarom v fazi prenove. Obsega več kot 1900 stanovanj in sprejme približno 4600 stanovalcev.

Obupani Wong (71) je fotografom povedal, da je v eni od stolpnic ujeta njegova žena. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Vzrok požara še ni znan. FOTO: Peter Parks/Afp

Obsežni plameni so zajeli bambusove gradbene odre. FOTO: Yan Zhao/Afp