Prodajajo rešilni jopič s Titanika, cena bi lahko presegla več sto tisoč evrov (FOTO)

Potop veličastne križarke Titanik zaradi trka v ledeno goro je bil ena največjih tragedij na morju. Od 2224 ljudi na krovu jih je preživelo le okoli 700. Ena od preživelih je bila Laura Mabel Francatelli, potnica prvega razreda in tajnica modne oblikovalke Lucy Duff Gordon. Ta konec tedna bodo v londonski dražbeni hiši Henry Aldridge and Son ponudili rešilni jopič, ki ga je nosila v času nesreče. Po ocenah strokovnjakov naj bi nenavaden predmet na dražbi, »kakršna se po besedah organizatorjev zgodi le enkrat v življenju«, dosegel ceno med 250.000 in 350.000 funti (približno 290.000 do 405.000 evrov).

Jopič, ki je lastnici pomagal preživeti eno najhujših pomorskih nesreč. FOTO: Henry Aldridge And Son Ltd.

Titanik je 10. aprila 1912 odplul na svoje prvo in žal usodno potovanje. Takrat je veljal za največjo potniško ladjo na svetu in za nepotopljivo. Žal se je le štiri dni pozneje zgodila tragedija. Ob 23.40 je ladja v severnem Atlantiku trčila v ledeno goro. Potopila se je v manj kot treh urah, pri čemer je na krovu zmanjkalo reševalnih čolnov.

Laura Mabel Francatelli je preživela skupaj z Lucy Duff Gordon in njenim možem Cosmom Duffom Gordonom, ko so se vkrcali v reševalni čoln številka ena. Jopič, ki bo zdaj na prodaj, je bež brezrokavnik z 12 platnenimi žepi, napolnjenimi s pluto, opremljen z nasloni za ramena in stranskimi trakovi, ki so omogočali boljšo zaščito in plovnost v hladnih vodah severnega Atlantika.

Rešila se je, ker je bila tajnica znane modne oblikovalke. FOTO: Henry Aldridge And Son Ltd.

»Preprosto povedano, ta rešilni jopič je eden najbolj ikoničnih predmetov, ki so se kdaj pojavili z nesrečne ladje,« je poudaril direktor dražbene hiše​​​ Andrew Aldridge. Je edini rešilni jopič s Titanika, ki so ga kdaj ponudili na dražbi. Dražba, kjer ga bodo skušali za kar najvišjo ceno prodati, bo del širše ponudbe Titanic in White Star Memorabilia, ki vključuje redke predmete, povezane z ladjo in njenimi potniki.