Prometni kaos pri sosedih Hrvatih: v kolonah čakajo več ur, domačini pomagajo z dostopom do stranišč

Poletna turistična sezona je na jugu Hrvaške povzročila enega največjih prometnih zastojev v zadnjem obdobju. Zaradi močno povečanega tranzitnega prometa proti Črni gori so na območju Konavel nastale dolge kolone vozil, ki se raztezajo več deset kilometrov. Vozniki so v vročini ujeti na cestah, čakanje pa je za številne postalo prava preizkušnja. Posebej težke razmere so nastale proti mejnima prehodoma Debeli Brijeg in Konfin, kjer se promet zaradi počasnejše obdelave vozil na meji skoraj ustavlja. Po neuradnih informacijah s terena nekateri potniki na prehod proti Črni gori čakajo tudi do 28 ur, medtem ko podatki Hrvaškega avtokluba (HAK) kažejo na več kot deset ur čakanja.

V razmerah, ko ljudje v avtomobilih preživljajo dolge ure, so na pomoč priskočili domačini. Potnikom prinašajo vodo, jim pomagajo osvežiti se in jih celo spuščajo v svoje hiše, da lahko uporabijo stranišča. Bralec portala Index.hr je poslal fotografije iz Župe Dubrovačke, na njihov elektronski naslov pa je prispel tudi posnetek velike kolone v Čilipih. Posnetek, ki je nastal v soboto pred sedmo uro zjutraj, prikazuje skoraj nepremično kolono vozil, ki se razteza proti meji s Črno goro. Po oceni bralca je bila kolona dolga več kot 21 kilometrov.

Mnogi potniki so zapustili avtomobile in čakali ob cesti, saj se promet skoraj ni premikal. »Stanje je nedopustno,« opisujejo razmere domačini, ki opozarjajo, da takšne prometne razmere močno vplivajo tudi na njihovo vsakodnevno življenje.

Zakaj so nastale tako dolge kolone?

Za večkilometrske zastoje je več razlogov. Glavni vzrok je močno povečan tranzitni promet proti Črni gori, dodatne postopke na mejnih prehodih in omejene zmogljivosti samih prehodov. Ker je obravnava vozil na meji počasnejša, se zastoji prenašajo na ceste skozi Konavle, kjer nastajajo večkilometrske kolone in večurne zamude.

Težavo dodatno povečuje dejstvo, da iste ceste uporabljajo tudi domačini. V kolonah tako niso ujeti le turisti, ki prečkajo mejo, ampak tudi prebivalci Konavel, ki se vračajo z dela, odhajajo domov ali opravljajo vsakodnevne obveznosti. Nekatere lokalne ceste so občasno popolnoma blokirane, zato imajo domačini težave pri dostopu do svojih domov.

Načelnik Konavel opozarja: območje je skoraj prometno ohromljeno

Načelnik občine Konavle Božo Lasić je opozoril, da so razmere postale nevzdržne. Poudaril je, da policisti vlagajo velike napore za zmanjševanje zastojev, vendar so omejeni zaradi novih mejnih postopkov, števila razpoložljivih prometnih pasov in zmogljivosti mejnih prehodov. Zaradi dolgotrajnega čakanja in visokih temperatur so razmere še posebej nevarne. Ljudje ostajajo ujeti v vozilih, pogosto brez dovolj vode in možnosti uporabe stranišč, kar predstavlja dodatno zdravstveno in varnostno tveganje. Zato so organizirali tudi cisterno s pitno vodo, s katero želijo vsaj delno pomagati potnikom in prebivalcem, ki več ur čakajo v kolonah.

Zaradi večurnega čakanja na mejnem prehodu Karasovići in prometnega zastoja v Konavlah je bil aktiviran Štab civilne zaščite občine Konavle. Načelnik Božo Lasić je od pristojnih institucij zahteval nujne ukrepe in boljšo organizacijo prometa na meji. Ob tem je poudaril, da morata zaščita državne meje in varnostni pregledi ostati prednostna naloga, vendar prebivalci Konavel ne smejo biti zaradi tega odrezani od svojih domov.

Na Facebooku je zapisal: »Na prehod državne meje na mejnem prehodu Karasovići se čaka tudi do deset ur, zaradi česar so Konavle praktično ohromljene. Zato vztrajamo, da vse pristojne institucije nujno sprejmejo vse razpoložljive ukrepe, da se nastala situacija čim prej omili.« Domačine je pozval, naj odložijo vsa nenujna potovanja z osebnimi vozili, da bi preprečili dodatne zastoje in varnostna tveganja.

Pristojni iščejo trajno rešitev

Božo Lasić je poudaril, da trenutne razmere niso sprejemljive in da pričakuje dolgoročno rešitev težav z zastoji na mejnem prehodu Karasovići. »Verjamem, da nobeno zlo ni samo za zlo in da bo ta težka situacija končno spodbudila pristojne k trajni rešitvi težav prometnih zastojev in dolgih čakanj na mejnem prehodu Karasovići,« je zapisal načelnik občine Konavle.

Medtem pa številni potniki še vedno čakajo v dolgih kolonah, domačini pa jim v izjemnih razmerah pomagajo z najosnovnejšim – vodo, senco in možnostjo uporabe stranišča, poroča Index.hr.