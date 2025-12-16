Prosojna dlaka, črna koža in smrček, ki voha plen 32 kilometrov daleč

Čeprav je videti snežno bel, njegova dlaka v resnici ni obarvana; posamezne dlake so prosojne in svetlobo odbijajo tako, da se zlije z okolico. Pod kožuhom skriva črno kožo, ki mu pomaga zadrževati toploto v enem najhladnejših okolij na Zemlji. Prav zato lahko preživi tam, kjer bi večino živali zeblo že po nekaj minutah. Severni medved ni le kralj ledu, temveč tudi izvrsten plavalec. Močno telo in velike tace mu omogočajo, da v ledenem morju preplava izjemno dolge razdalje, tudi več deset kilometrov brez počitka. Tudi sicer je močno povezan z morjem – največ hrane namreč najde na morskem ledu, kjer lovi tjulnje. Ta led je zanj kot cesta, počivališče in lovišče hkrati. Imajo zelo močan voh. Plen lahko zavohajo do 32 km stran, tjulnje pod zbitim snegom ali ledom pa verjetno zavohajo kilometer daleč.

Samci tehtajo okoli 800 kg.

Posebnost severnega medveda so tudi njegove tace; na spodnji strani imajo dlako, ki deluje kot naravni podplat proti drsenju in mrazu, hkrati pa mu pomaga, da se lažje premika po poledenelih površinah. Kljub velikosti se zna gibati presenetljivo tiho, kar mu pride prav pri lovu. Odrasel samec lahko tehta več sto kilogramov, a se pri hoji po ledu premika skoraj neslišno.

V vodi se odlično znajde. FOTO: Sko/Getty Images

Ker se morski led zaradi segrevanja podnebja tanjša in izginja, ima ta mogočna žival vse manj prostora za življenje in lov. Prav zato ga znanstveniki uvrščajo med ranljive vrste. Mleko polarnega medveda ima visoko vsebnost maščob, kar mladičem omogoča, da od kotitve do izhoda iz brloga povečajo svojo težo za 15-krat. Pravkar skoteni mladički tehtajo komaj okoli 700 g, odrasel samec pa doseže okoli 800 kg. Samičke so pol manjše in lažje. Severni medved je junak več risank in knjig, pogosto nastopa tudi v oglasih. Med najbolj znanimi severnimi medvedi so tisti iz oglasov za znano znamko kole. Lars, mali polarni medved, je priljubljena serija otroških knjig avtorja Hansa de Beera, po kateri je narejena tudi risanka.