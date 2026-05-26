Protest v Montrealu razkril temno plat formule 1 in nevarno zakonodajo

Velika nagrada Kanade v formuli 1 v Montrealu je letos ponudila dve povsem različni zgodbi. Medtem ko je na dirkaški stezi slavil mladi italijanski dirkač Kimi Antonelli in so se na tribunah odpirale steklenice pregrešno dragega šampanjca, so na ulicah Montreala protestirale spolne delavke in opozarjale, da ima montrealski dirkaški vikend tudi manj bleščečo plat – spolne delavke, ki ostajajo na robu družbe, čeprav so del istega velikega spektakla. Demonstrantke so s svojim protestom želele opozoriti tudi na svoj negotov in slab pravni položaj v Kanadi in na kriminalizacijo svojega poklica.

Pri tem so spolne delavke pojasnjevale mimoidočim, kako je konec tedna formule 1 v Montrealu za številne lastnike klubov in posrednike njihovih storitev zelo donosen, medtem ko morajo one celo plačevati, da imajo dovoljenje za delo in dostop do strank. Nekateri klubi naj bi posameznicam med dirkaškim koncem tedna za delo zaračunavali tudi do 150 dolarjev na večer, kar je po mnenju protestnic še dodaten dokaz izkoriščanja v času, ko mesto preplavi bogata klientela. »Nočemo več varčevati in plačevati za to, da delamo,« je dejala ena od aktivistk.

Protest je organiziral Avtonomni odbor za spolno delo (CATS), njegove članice pa so poudarile, da gre za prvi tovrstni dogodek. »Ustvarjamo zgodovino,« je za lokalne medije povedala protestnica Ella z zakritim obrazom, soustanoviteljica CATS in tudi spolna delavka Melina May pa je bila zelo kritična do kanadske zakonodaje, po kateri je prodaja spolnih storitev legalna, njihov nakup pa kazniv. »Takšna ureditev povečuje nevarnost in negotovost pri delu, namesto da bi zagotavljala zaščito. Zahtevamo jasnejši pravni okvir in več pravic, predvsem pa boljše varnostne pogoje za vse, ki delajo v tej industriji,« je dejala. Protestnice so opozorile tudi na predsodke in stigmo, ki spremljajo njihovo dejavnost, in poudarile, da so pogosto žrtve predsodkov in grdega obnašanja do njih.