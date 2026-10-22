Protesti se širijo po Evropi: življenjski stroški, razmere v šolstvu, stanovanjska kriza

V večjih mestih evropskih držav že več tednov potekajo množični protesti. Naraščajoči stroški goriva, nezadovoljstvo z razmerami v šolah, slabšanje javnih storitev in stanovanjska kriza so razlogi, ki so spodbudili nasilne proteste po evropskih mestih, ki jim ni videti konca. Včeraj so se na protestnem shodu zbrali v Atenah in Solunu.

Protesti v Franciji so se začeli konec septembra kot lokalni upor učencev iz najrevnejših pariških predmestij, nezadovoljnih z razmerami v šolstvu, pomanjkanjem učiteljev in slabimi pogoji v šolah. Kmalu so prerasli v širše družbeno gibanje, pridružili so se mu študenti, pripadniki gibanja rumenih jopičev, zaposleni v javnih službah in politične stranke.

Demonstracije so v Franciji, Italiji in Albaniji zaznamovale aretacije, plenjenje, poškodbe in nasilje. Na osrednjem madridskem trgu Puerta del Sol že več tednov stojijo šotori, s katerimi protestniki opozarjajo na naraščajoče stanovanjske stroške. Proteste je sprožila izselitev 87-letnice, ki je pozneje umrla v bolnišnici.

Manjša protestna šotorska naselja so se nato pojavila tudi v drugih španskih mestih. Pritisk javnosti je vladajočo socialdemokratsko vlado spodbudil k sprejetju ukrepov za zagotavljanje cenovno dostopnih stanovanj, vendar ti v parlamentu niso dobili zadostne podpore. Premier Pedro Sánchez je zato za november razpisal predčasne volitve.

Podobni protesti zaradi stanovanjskih razmer so izbruhnili tudi v največjih portugalskih mestih, Lizboni in Portu, ter v Barceloni, enem od središč Španije, ki je med najbolj obremenjenimi zaradi čezmernega turizma in stanovanjske krize.

Tudi v Grčiji na poziv sindikatov javnih uslužbencev in študentskih organizacij potekajo protesti in stavke, s katerimi opozarjajo na vse višje življenjske stroške in zahtevajo več vlaganja v šolski sistem. Že v torek zvečer so študenti na trgu Sintagma nasproti parlamenta v prestolnici in na ulicah v Solunu postavili šotore. Gre za njihovo drugo mobilizacijo v tednu dni, s katero opozarjajo na vse višje stroške stanovanj, zahtevajo nižje najemnine in več nastanitev za študente. Med njihovimi zahtevami je tudi več učiteljev, poročajo mediji.