Protestniki iz županovega kabineta v Kragujevcu odnesli portret Vučića (VIDEO)

Iz kabineta kragujevškega župana Nikole Dašića so zjutraj odnesli uokvirjeno fotografijo nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, videoposnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Na posnetku, objavljenem na omrežju X, je videti moškega, ki vstopi v prostore županovega kabineta in odnese portret.

Poteza sledi sinočnjemu množičnemu shodu pred Prvo kragujevško gimnazijo, ki so ga pod geslom »'Ajd odigramo kolo« organizirali študenti v blokadi. Tamkajšnji Djački trg in okoliške ulice so napolnili predvsem mladi, ki so ob glasbi DJ-a proslavljali s srbskimi zastavami in pesmimi, ki so postale simbol protestov. Organizatorji so v vabilu poudarili miroljuben značaj zbiranja s sporočilom: »Nocoj slavimo zmago, za spopade in nasilje ni prostora.«

Val protestov, ki se v Srbiji pod vodstvom študentov in civilne družbe vleče že več let, je vrhunec dosegel z nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Na njih je študentska lista premagala vladajočo koalicijo Aleksandra Vučića, ki je poraz tudi javno priznal, zbrana množica na ulicah pa tako po dolgem boju slavi odhod dosedanje oblasti.