  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KUBA

Protestniki so vdrli v poslopje komunistične partije in zažgali pohištvo: »Želimo svobodo« (FOTO in VIDEO)

Protest se je v petek zvečer začel kot mirno zbiranje, a je ušel izpod nadzora.
FOTO: Social Media Social Media Via Reuters
FOTO: Social Media Social Media Via Reuters
M. U.
 15. 3. 2026 | 08:16
 15. 3. 2026 | 08:16
0:16
A+A-

Skupina državljanov je v zgodnjih jutranjih urah vdrla na sedež vladajoče Komunistične partije na Kubi – protest se je v petek zvečer začel kot mirno zbiranje, a je ušel izpod nadzora.

Pet oseb aretiranih

Dolgotrajno nezadovoljstvo zaradi razmer v državi so še poglobili izpadi elektrike, ki jih je povzročila ameriška naftna blokada. Prebivalce v Morónu, kjer so izbruhnili nemiri, pestijo tudi hudo pomanjkanje hrane.

»Želijo svobodo«

Kubanska vlada je prek državnih medijev sporočila, da so vandali napadli poslopje partije, manjša skupina pa je metala kamenje in zažgala pohištvo na recepciji. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo, da sta bili poškodovani tudi lekarna in trgovina. Protestniki so vzklikali, da »želijo svobodo«. Kubanska vlada je objavila, da je ministrstvo za notranje zadeve začelo preiskavo incidenta. Država se v zadnjih mesecih sooča z vse pogostejšimi izpadi električne energije in pomanjkanjem goriva, ponekod pa so odpovedali tudi pouk ter ukinili javni prevoz, poroča Reuters. 

Na tej eksotični destinaciji uživajo Slovenci, zunanje ministrstvo pa stvari

ZDA so okrepile pritisk na Kubo, potem ko so januarja prijele venezuelskega predsednika Nicolása Madura – najpomembnejšega tujega podpornika Kube. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil dobavo venezuelske nafte Kubi in zagrozil z uvedbo carin vsaki državi, ki bi ji prodajala nafto, s čimer je še povečal pritisk na gospodarstvo, ki se že tako spopada s pomanjkanjem hrane, goriva, električne energije in zdravil.

Kaj se dogaja? Po celotni državi prišlo do izpada elektrike (VIDEO)

FOTO: Social Media Social Media Via Reuters
FOTO: Social Media Social Media Via Reuters

Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je v petek dejal, da je v pogovorih z vlado ZDA in da v zadnjih treh mesecih na Kubo ni prispela niti ena pošiljka nafte, za kar krivi ameriško energetsko blokado. Dodal je, da se otok trenutno zanaša na kombinacijo zemeljskega plina, sončne energije in termoelektrarn.

 

KubaZDAprotestikrizaMiguel Díaz-Canel
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki