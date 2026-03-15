Protestniki so vdrli v poslopje komunistične partije in zažgali pohištvo: »Želimo svobodo« (FOTO in VIDEO)

Skupina državljanov je v zgodnjih jutranjih urah vdrla na sedež vladajoče Komunistične partije na Kubi – protest se je v petek zvečer začel kot mirno zbiranje, a je ušel izpod nadzora.

Pet oseb aretiranih

Dolgotrajno nezadovoljstvo zaradi razmer v državi so še poglobili izpadi elektrike, ki jih je povzročila ameriška naftna blokada. Prebivalce v Morónu, kjer so izbruhnili nemiri, pestijo tudi hudo pomanjkanje hrane.

»Želijo svobodo«

Kubanska vlada je prek državnih medijev sporočila, da so vandali napadli poslopje partije, manjša skupina pa je metala kamenje in zažgala pohištvo na recepciji. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo, da sta bili poškodovani tudi lekarna in trgovina. Protestniki so vzklikali, da »želijo svobodo«. Kubanska vlada je objavila, da je ministrstvo za notranje zadeve začelo preiskavo incidenta. Država se v zadnjih mesecih sooča z vse pogostejšimi izpadi električne energije in pomanjkanjem goriva, ponekod pa so odpovedali tudi pouk ter ukinili javni prevoz, poroča Reuters.

ZDA so okrepile pritisk na Kubo, potem ko so januarja prijele venezuelskega predsednika Nicolása Madura – najpomembnejšega tujega podpornika Kube. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil dobavo venezuelske nafte Kubi in zagrozil z uvedbo carin vsaki državi, ki bi ji prodajala nafto, s čimer je še povečal pritisk na gospodarstvo, ki se že tako spopada s pomanjkanjem hrane, goriva, električne energije in zdravil.

Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je v petek dejal, da je v pogovorih z vlado ZDA in da v zadnjih treh mesecih na Kubo ni prispela niti ena pošiljka nafte, za kar krivi ameriško energetsko blokado. Dodal je, da se otok trenutno zanaša na kombinacijo zemeljskega plina, sončne energije in termoelektrarn.