Prva eksplozija v zgodovini Monaka: napadalec pustil nahrbtnik in pobegnil, med ranjenimi ukrajinski milijarder (FOTO)

Pred stanovanjskim objektom v prestižni četrti blizu francoske meje je odjeknila eksplozija, v kateri so bili poškodovani trije ljudje, med njimi tudi ukrajinski milijarder Vadim Jermolajev. Oblasti dogodek obravnavajo kot nameren napad.

Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev je neznani moški pred vhodom v stanovanjsko zgradbo odložil nahrbtnik oziroma paket, nato pa peš pobegnil proti bližnji francoski meji. Le nekaj trenutkov pozneje je odjeknila silovita eksplozija. Posnetki nadzornih kamer naj bi jasno prikazovali osumljenca, zato so oblasti v Monaku in Franciji sprožile obsežno iskalno akcijo. Storilec je še vedno na begu.

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Med poškodovanimi ukrajinski tajkun

Po poročanju več medijev je bil med ranjenimi ukrajinski nepremičninski in industrijski mogotec Jermolajev, ki že več let živi v Monaku. Poleg njega sta bila poškodovana še njegova žena in njun mladoletni sin. Odrasla naj bi utrpela hude poškodbe, otrok pa naj bi bil lažje ranjen. Jermolajev je eden bogatejših ukrajinskih poslovnežev. Leta 2023 so ga ukrajinske oblasti uvrstile na seznam sankcioniranih oseb zaradi domnevnih poslovnih povezav na zasedenem Krimu, obtožbe pa je večkrat zanikal.

Prvi takšen napad v zgodovini Monaka

Monaški minister za državo Christophe Mirmand je dejal, da gre po njegovem vedenju za prvi tovrstni bombni napad v zgodovini kneževine. Eksplozivna naprava naj bi vsebovala kovinske delce, vijake in šibre, s čimer je bil njen uničevalni učinek še večji.Monako sicer slovi kot ena najvarnejših in najbogatejših držav na svetu. Knez Albert II. je napad ostro obsodil in ga označil za »zavržno kriminalno dejanje«, oblasti pa nadaljujejo intenzivno preiskavo, da bi odkrile storilca in razjasnile motiv napad