Prva fakulteta, kjer so študenti in njihovi kužki zares dobrodošli

Za vse je kriv Tito. A ne maršal Josip Broz, ki je dolga leta vodil nekdanjo skupno državo Jugoslavijo, temveč je tako ime kužku v lasti Hane Truta, študentke fakultete za agromediteranske študije na univerzi v hrvaškem obmorskem mestu Split. Prav po zaslugi Tita je ta fakulteta zdaj najbolj znana po tem, da je »prijazna do hišnih ljubljenčkov«.

Tamkajšnji izredni profesor Pavao Gančević je tistega dne, ko je Hana svojega štirinožnega prijatelja pripeljala na fakulteto in prosila vodjo študentske službe, ali lahko pazi nanj, saj sicer ne bi mogla opraviti izpita, dobil idejo, da bi lahko tudi drugi pripeljali svoje hišne ljubljenčke. Gančević je, kot je poročala Slobodna Dalmacija, pripravil pravilnik o ljubljenčkih, vodstvo fakultete pa ga je podprlo. Zdaj že več kosmatincev redno »sodeluje« na predavanjih in vsakodnevnih dejavnostih fakultete. Njihova prisotnost ustvarja bolj sproščeno vzdušje, zmanjšuje napetosti in prinaša pozitivno energijo med študenti in učitelji, so prepričani na fakulteti.

Večinoma sedi in opazuje, kaj se dogaja okoli njega. Imam občutek, da sploh ničesar ne razume.

Ivan v učilnici z Liro FOTO: Nikola Vilić/cropix

Ivan Brajičić, denimo, s seboj pripelje Garija. V pogovoru za Slobodno Dalmacijo je povedal, da Gari z njim posluša predavanja in da je ves ta čas zelo priden in miren. »Večinoma sedi in opazuje, kaj se dogaja okoli njega. Imam občutek, da sploh ničesar ne razume,« se je pošalil študent. Gari se je spoprijateljil z drugimi psi, ki s študenti pridejo na fakulteto.

Doslej so študenti s seboj pripeljali le pse. »Doma imam činčilo in sem že razmišljal, da bi jo pripeljal. Ampak glede na to, da imamo tukaj več lovskih psov, sem se odločil, da morda to ni najboljša ideja,« se je pošalil predavatelj Ivan Tavra, ki je na fakulteto pripeljal psičko Liro. Da bo kmalu pripeljala svojega šicuja, je povedala študentka Bruna Miličić. »Študenti smo zelo ponosni, da smo del fakultete, ki je prva uvedla to možnost. Mislim, da to prispeva k večji povezanosti med študenti in prijetnejšemu vsakdanjemu bivanju na fakulteti,« je poudarila.