BLIŽNJI VZHOD

Prva poteza novega iranskega voditelja: proti Izraelu poslal raketo s takšnim sporočilom

Le nekaj ur po potrditvi njegove izvolitve je iranska državna televizija poročala o izstrelitvi raket.
Modžtaba Hamenej je po smrti svojega očeta, ajatole Alija Hameneja, prevzel položaj vrhovnega voditelja Irana. FOTO: - Afp
Modžtaba Hamenej je po smrti svojega očeta, ajatole Alija Hameneja, prevzel položaj vrhovnega voditelja Irana. FOTO: - Afp
N. P.
 9. 3. 2026 | 10:15
 9. 3. 2026 | 10:16
4:35
A+A-

Komaj je Modžtaba Hamenej po smrti svojega očeta, ajatole Alija Hameneja, prevzel položaj vrhovnega voditelja Irana, je nasprotnikom poslal jasno sporočilo. Iran je proti Izraelu in nekaterim državam v Perzijskem zalivu izstrelil salve raket in dronov, s čimer se je že tako napeta vojna na Bližnjem vzhodu še dodatno zaostrila. Izrael je v ponedeljek sporočil, da je v odgovor sprožil nov val napadov na iransko »režimsko infrastrukturo«. Tarče so bila izstrelišča raket, poveljniški centri revolucionarne garde in policije ter tovarna raketnih motorjev. Spopadi trajajo že deseti dan in vse močneje vplivajo tudi na svetovno gospodarstvo. Napetosti so se stopnjevale že pred uradno potrditvijo novega voditelja. Izrael je prejšnji teden napovedal, da bo vsak naslednik pokojnega ajatole vojaška tarča. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo opozoril, da novi voditelj »ne bo dolgo trajal«, in to še preden je bilo njegovo ime javno objavljeno. Nekaj dni prej je prav tako jasno sporočil, da Washington prevzema oblasti Modžtabe Hameneja ne sprejema, saj je dejal: »Hamenejev sin je zame nesprejemljiv.«

Le nekaj ur po potrditvi njegove izvolitve je iranska državna televizija poročala o izstrelitvi raket proti Izraelu. Kamere so pokazale trup ene izmed raket z napisom »Po vašem ukazu, sajid Modžtaba«, versko referenco, ki simbolizira zvestobo iranskih sil novemu voditelju. 

Posledice izraelskega napada v Bejrutu. FOTO: - Afp
Posledice izraelskega napada v Bejrutu. FOTO: - Afp

Poškodovan v vojni?

Iranska državna televizija je Hameneja predstavila tudi kot »janbaza«, izraz za človeka, ranjenega v boju proti sovražniku. Po njihovih navedbah naj bi bil poškodovan v tako imenovani ramazanski vojni, kot iranski mediji poimenujejo aktualni konflikt. Nekateri analitiki pa menijo, da bi lahko bil ranjen že med služenjem v iransko-iraški vojni v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od začetka spopadov se Modžtaba Hamenej v javnosti še ni pojavil. Njegov oče, dolgoletni vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, je bil 28. februarja ubit v izraelskem zračnem napadu na Teheran, ki je zaznamoval začetek sedanjega konflikta. Izrael je kmalu zatem sporočil, da bo preganjal vsakega njegovega naslednika.

Val iranskih napadov je v ponedeljek dosegel tudi države Perzijskega zaliva. Kuvajt, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Bahrajn so poročali o raketah in dronih, ki so leteli proti njihovemu ozemlju. V Bahrajnu je iranski dron v mestu Sitra ranil 32 civilistov, štiri med njimi huje. Savdska Arabija je sporočila, da je prestregla štiri drone, namenjene proti naftnemu polju Šajbah na jugovzhodu države. Savdsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo in poudarilo, da je takšna agresija nesprejemljiva ne glede na okoliščine.

Motena preskrba z nafto in plinom

Vojna že močno pretresa tudi energetske trge. Del tokov nafte in plina iz Perzijskega zaliva je moten, v središču skrbi pa je Hormuška ožina, skozi katero običajno potuje približno petina svetovne proizvodnje nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Cena sodčka nafte je v ponedeljek za kratek čas presegla 118 dolarjev, kar je najvišja raven po letu 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino.  Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je takšen dvig cen »zelo majhna cena za mir in varnost Združenih držav in sveta«. V intervjuju za Times of Israel je dodal, da bo morebitna odločitev o prekinitvi sovražnosti skupna odločitev njega in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Izrael je medtem ob koncu tedna napadel več skladišč goriva v Teheranu. Gost črn dim iz zadetih naftnih rezervoarjev je iransko prestolnico ovil v temo in vonj po zažganem gorivu. Po najnovejših podatkih iranskega ministrstva za zdravje je bilo v spopadih ubitih več kot 1200 ljudi, več kot 10.000 civilistov pa ranjenih, čeprav teh številk neodvisni viri še niso potrdili. Izraelska vojska je v ponedeljek zjutraj sporočila še, da nadaljuje napade tudi na infrastrukturo Hezbolaha v Bejrutu. Konflikt, ki se je začel kot neposreden spopad med Iranom in Izraelom, se tako vse bolj širi na celotno regijo.

