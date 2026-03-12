  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBOROŽEVANJE

Prva v Evropi s takšnim orožjem? Srbija naj bi kupila kitajske hipersonične rakete

Srbija naj bi je po pisanju srbskih in ameriških medijev nabavila kitajske hipersonične rakete in s tem postala prva država v Evropi s tovrstnim orožjem.
Fotografija je simbolična. FOTO: Obrambno Ministrstvo, Srbija
Fotografija je simbolična. FOTO: Obrambno Ministrstvo, Srbija
STA, N. Č.
 12. 3. 2026 | 14:11
2:52
A+A-

Srbija naj bi je po pisanju srbskih in ameriških medijev nabavila kitajske hipersonične rakete in s tem postala prva država v Evropi s tovrstnim orožjem. Uradni Beograd navedb o raketah, ki so v Srbiji dobile vzdevek Zagrebčanke, ni ne potrdil ne zanikal, v Zagrebu pa so izrazili upanje, da bodo ostale v skladiščih.

Raketo zrak-zemlja CM-400 kitajske proizvodnje naj bi javnost na letalu srbske vojske Mig-29 prvič videla v torek na spletnem vojaškem forumu MyCity Military, je danes poročala srbska javna radiotelevizija RTS. Ob tem je dodala, da srbska vojska nakupa teh raket ni ne potrdila ne zanikala.

Ameriški specializirani portal Military Watch je v torek navedel, da je srbska vojska s tem postala prva oborožena sila v Evropi, ki je nabavila hipersonične balistične rakete, in druga nekitajska sila z raketami CM-400. Prvi tuji uporabnik te rakete je pakistansko vojaško letalstvo.

Raketa tehta 910 kilogramov, domet je lahko 400 kilometrov

Hitrost rakete CM-400 lahko preseže šest machov na uro. Military Watch pa je pri tem kot zanimivost izpostavil, da nobeno drugo lovsko letalo v Evropi ni integriralo raket zrak-zemlja, ki bi bile sposobne hipersoničnih hitrosti.

Raketa CM-400 tehta 910 kilogramov, kar omogoča, da lahko tudi zelo lahki lovci nosijo po dve raketi. O njenem dometu obstajajo različne ocene. Na vojaških forumih se pojavljajo trditve, da bi bil domet lahko do 400 kilometrov, vendar ob opombi, da ga je Kitajska za izvoz najverjetneje omejila na približno 240 ali 250 kilometrov.

Srbski tabloidi so raketam nadeli vzdevek Zagrebčkanke, v torek pa jih je komentiral tudi hrvaški obrambni minister Ivan Anušić.

Kot je dejal, gre po tem, kar je prebral, za resno orožje. »Upam pa, da bodo te hipersonične rakete ostale v njihovih skladiščih, kjer je tudi njihovo mesto,« je dodal.

Poudaril je tudi, da srbska vojska že približno deset let intenzivno vlaga v modernizacijo svojih oboroženih sil in da Hrvaška mora delati na krepitvi svojih obrambnih zmogljivosti.

Srbija je po podatkih Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri), ki redno objavlja statistiko o vojaških izdatkih držav po svetu, v zadnjih petih letih v vojsko vložila daleč največ v regiji Zahodnega Balkana. Samo leta 2024 je porabila okoli 2,2 milijarde dolarjev, kar je skoraj petkrat več kot Albanija.

Več iz teme

raketaoboroževanjeRusijaSrbijahipersonična raketaCM-400
ZADNJE NOVICE
15:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAKLJUČNE

Za toliko let bi tožilka v zapor poslala domnevne Danijelove morilce

Brata Kadicev Klemen in Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića.
Aleksander Brudar12. 3. 2026 | 15:36
15:28
Bralci
VOLITVE 2026

Katera politična stranka vam je najbližja? Preverite v Delovem volilnem kvizu

Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
12. 3. 2026 | 15:28
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
AMY WINEHOUSE

Zasedba Amy Winehouse znova na odru: v Ljubljano prihaja zasedba, ki je z njo ustvarjala

Ne gre za običajen tribute večer, temveč za nastop glasbenikov, ki so z Amy Winehouse ustvarjali, snemali in z njo stali tudi na odru.
12. 3. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPAČNI NASVETI

Ne jejte banan in drugi dietni nasveti, zaradi katerih se boste prej zredili kot shujšali

Nasveti, kako se znebiti kilogramov se, sploh spomladi, pojavljajo na vsakem koraku, a nekateri niso koristni.
12. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O DEPRESIJI

Keto dieta in depresija: nova raziskava kaže možne koristi pri težje zdravljivi depresiji

Podrobnejša analiza je pokazala, da so imeli največ koristi tisti udeleženci, ki so imeli najhujše simptome depresije na začetku raziskave.
Miroslav Cvjetičanin12. 3. 2026 | 15:00
14:46
Lifestyle  |  Stil
V KOPRU

Starodobniški klepet ob kavi v Kopru že to soboto ob 9. uri

Sproščeno druženje ob avtomobilih in motociklih, ki nosijo pečat časa.
12. 3. 2026 | 14:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki