Prvega moža ameriškega proizvajalca čipov naj bi omrežila vohunka

Na trgu tehnoloških podjetij je pravi mali pretres povzročilo razkritje, da naj bi bil Jensen Huang, ustanovitelj in izvršni direktor ameriškega proizvajalca čipov Nvidia, ki imajo ključno vlogo pri razvoju umetne inteligence, v romantičnem razmerju z domnevno kitajsko vohunko Alice Huang. V podjetju so zaradi tega že uvedli neodvisno preiskavo. Po poročanju časnika New York Times naj bi bil 63-letni Huang tarča kitajske vohunske operacije, povezane z Alice Huang – vodilno predstavnico singapurskega podatkovnega podjetja Megaspeed International, s katero imata isti priimek, vendar nista v sorodu. Ameriški obveščevalci naj bi ugotovili, da je posredovala informacije Pekingu.

Čipi podjetja Nvidia igrajo ključno vlogo pri razvoju umetne inteligence.

Podobno je pred tem poročal tudi Financial Times, ki se je skliceval na neimenovane vire, seznanjene z obveščevalnimi informacijami o domnevnem romantičnem razmerju. Kitajska vlada je obtožbe zavrnila kot neutemeljene in žaljive. Alice Huang in njeno podjetje se na prošnjo televizije ABC za komentar po objavi poročila New York Timesa nista odzvala. V internem sporočilu zaposlenim, ki ga je Nvidia v nedeljo posredovala televiziji ABC, je Huang priznal, da ni bil zvest svoji ženi.

Moja dejanja so prizadela njo in najine otroke. Za to, kar sem storil, ni opravičila. Globoko mi je žal.

»Moja dejanja so prizadela njo in najine otroke. Za to, kar sem storil, ni opravičila. Globoko mi je žal,« je zapisal. New York Times je še poročal, da je bil ameriški predsednik Donald Trump že pred enim letom obveščen o Huangovem tesnem razmerju z žensko, za katero ameriški varnostni uradniki menijo, da jo je rekrutirala kitajska obveščevalna služba. A Trump se ni odločil za ukrepanje, saj da se je želel izogniti zaviranju uspeha Nvidie in zapletanju trgovinskih odnosov s Pekingom.