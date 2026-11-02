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PRVE ČISTKE

Prvi kriminalist vplival na preiskavo umora?!

Po volitvah v Srbiji na vrhu policije že prve čistke. Marko Kričak, ki velja za človeka Aleksandra Vučića, za zapahi.
Sumijo, da je Marko Kričak ponarejal dokaze ter pritiskal na priče in obtožence. FOTO: Mup Rs
Sumijo, da je Marko Kričak ponarejal dokaze ter pritiskal na priče in obtožence. FOTO: Mup Rs
A. B.
 2. 11. 2026 | 06:21
2:27
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Le teden dni po zgodovinskih parlamentarnih volitvah v Srbiji, na katerih je slavila Študentska lista, ki jo je podprlo protestno študentsko gibanje, se je očitno že začela čistka v samem vrhu srbske policije. Na podlagi kazenske ovadbe zaradi suma ponarejanja dokazov in pritiskov na obtožence v odmevni preiskavi umora Aleksandra Nešovića - Baje so včeraj zjutraj aretirali načelnika srbske Uprave kriminalistične policije (UKP) Marka Kričaka. Po poročanju srbskega portala radar.rs je kazensko ovadbo vložil odvetnik pomočnika direktorja policije Veselina Milića. Na podlagi iste ovadbe so pridržali tudi načelnika Službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića.

Kričak je, kot je poročal omenjeni srbski portal, vodil policijsko akcijo po umoru Aleksandra Nešovića - Baje 12. maja 2026 med 23. uro in polnočjo v Restavraciji 27 v beograjskem naselju Senjak, kjer je bil Milić, ki je bil poleg pomočnika direktorja takrat tudi načelnik beograjske policije, v policijski kazenski ovadbi sprva med osumljenimi. Zdaj Kričaka sumijo, da je v tem primeru ponarejal dokaze in pritiskal na priče in obtožence, da bi dejstva prilagodili že oblikovani konstrukciji dogodkov.

Aleksander Nešović - Baja je bil umorjen 12. maja letos. FOTO: X
Aleksander Nešović - Baja je bil umorjen 12. maja letos. FOTO: X

Kariero je začel s prodajo avtomobilov.

Njegovo ime je v javnosti najbolj odmevalo med študentskimi protesti

Preden je Kričak v drugi polovici vladavine nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića začel delati na srbski varnostno-obveščevalni agenciji BIA, nato pa prestopil na notranje ministrstvo, se je ukvarjal s prodajo avtomobilov. Na BIA se je sicer vrnil leta 2020, dve leti pozneje je postal namestnik poveljnika enote za varovanje določenih oseb in objektov (JZO), leto pozneje pa njen poveljnik.

Njegovo ime je v javnosti najbolj odmevalo med študentskimi protesti, ko so njega in enoto JZO številni kritizirali zaradi domnevne brutalnosti. Še posebno med pridržanjem več protestnikov v stavbi srbske vlade. Takrat naj bi študentki Nikolini Sinđelić, kot je ta trdila, grozil s posilstvom. Kljub nasprotovanju dela strokovne javnosti in nekaterih pripadnikov policije je bil konec lanskega leta imenovan za načelnika UKP.

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