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GOTOPLESS

Prvi pohod zgoraj brez: odvrgle majice in krenile skozi mesto

Protestnice v Philadelphii so zahtevale enaka pravila za ženske in moške.
Podpirajo jih tudi moški. FOTO: Profimedia
Podpirajo jih tudi moški. FOTO: Profimedia
A. J.
 26. 8. 2026 | 15:15
1:52
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V Philadelphii so v soboto ženske odvrgle zgornje dele oblačil in se podale na ulice. Organizacija GoTopless je s prvim tovrstnim pohodom v mestu zahtevala enaka pravila za moške in ženske tudi pri razgaljanju prsi v javnosti. Okoli ducat protestnic in podpornikov se je zbralo v znamenitem Parku ljubezni (Love park). Od tam so se udeleženci goli do pasu v spremstvu policije odpravili okoli mestne hiše in vzklikali geslo: »Osvobodite prsi, osvobodite um.«

Organizatorji trdijo, da ni pravično, da lahko moški na javnih površinah hodijo brez majice, ženske pa se lahko zaradi razgaljenih prsi znajdejo v težavah. »Če lahko moški zakonito hodijo po ulici zgoraj brez, bi morale imeti enako pravico tudi ženske,« je povedala organizatorka Kasyo Perrier. Sobotni pohod je bil prvi GoTopless pohod za državljanske pravice v tem ameriškem mestu in del že 19. tradicionalnega dneva GoTopless, ki ga zaznamujejo marsikje v ZDA in tudi drugod.

GoTopless svoje akcije pripravlja okoli 26. avgusta, ameriškega dneva enakosti žensk, ki spominja na sprejetje 19. amandmaja in pridobitev volilne pravice žensk v ZDA. Organizacija, ustanovljena leta 2007, boj za razgaljene prsi predstavlja predvsem kot vprašanje enakosti spolov in telesne avtonomije. Pogledi mimoidočih na povorko so bili različni. Nekateri so dogajanje snemali s telefoni, skupina otrok si je ob pogledu na protestnice zakrivala oči, oglasili so se tudi kritiki. Udeleženka Chloe Theodosiou jim je odgovorila precej preprosto: »Vsi smo samo oblike – kup krogov in trikotnikov.«

Pokazale so jih v znak protesta. FOTO: Profimedia
Pokazale so jih v znak protesta. FOTO: Profimedia

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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