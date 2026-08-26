Prvi pohod zgoraj brez: odvrgle majice in krenile skozi mesto

V Philadelphii so v soboto ženske odvrgle zgornje dele oblačil in se podale na ulice. Organizacija GoTopless je s prvim tovrstnim pohodom v mestu zahtevala enaka pravila za moške in ženske tudi pri razgaljanju prsi v javnosti. Okoli ducat protestnic in podpornikov se je zbralo v znamenitem Parku ljubezni (Love park). Od tam so se udeleženci goli do pasu v spremstvu policije odpravili okoli mestne hiše in vzklikali geslo: »Osvobodite prsi, osvobodite um.«

Organizatorji trdijo, da ni pravično, da lahko moški na javnih površinah hodijo brez majice, ženske pa se lahko zaradi razgaljenih prsi znajdejo v težavah. »Če lahko moški zakonito hodijo po ulici zgoraj brez, bi morale imeti enako pravico tudi ženske,« je povedala organizatorka Kasyo Perrier. Sobotni pohod je bil prvi GoTopless pohod za državljanske pravice v tem ameriškem mestu in del že 19. tradicionalnega dneva GoTopless, ki ga zaznamujejo marsikje v ZDA in tudi drugod.

GoTopless svoje akcije pripravlja okoli 26. avgusta, ameriškega dneva enakosti žensk, ki spominja na sprejetje 19. amandmaja in pridobitev volilne pravice žensk v ZDA. Organizacija, ustanovljena leta 2007, boj za razgaljene prsi predstavlja predvsem kot vprašanje enakosti spolov in telesne avtonomije. Pogledi mimoidočih na povorko so bili različni. Nekateri so dogajanje snemali s telefoni, skupina otrok si je ob pogledu na protestnice zakrivala oči, oglasili so se tudi kritiki. Udeleženka Chloe Theodosiou jim je odgovorila precej preprosto: »Vsi smo samo oblike – kup krogov in trikotnikov.«