MISIJA NA LUNO

Prvi polet ljudi okrog Lune po 50 letih se je zmagoslavno končal v Pacifiku (FOTO in VIDEO)

Vesoljska kapsula je v morju pristala s pomočjo treh padal, ki so upočasnila njeno pristajanje.
Na fotografiji je prikazano, kako člana posadke misije NASA Artemis II dvigujejo v helikopter MH-60 ameriške mornarice po uspešnem pristanku na vodi v Tihem oceanu 10. aprila 2026. FOTO: James Blair Afp

Fotografija, posneta 6. aprila 2026, prikazuje polno luno, ki jo je posnela posadka misije Artemis II med potovanjem okoli Lune. FOTO: Handout Afp

NASA astronaut Reid Wiseman, Artemis II commander, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, Artemis II mission specialist react while sitting on a Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after they and fellow crewmates were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, in the Pacific Ocean off the coast of California, U.S. April 10, 2026. NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. FOTO: Nasa/bill Ingalls Via Reuters

Tiskovna konferenca po pristanku. FOTO: Danielle Villasana Getty Images Via Afp

Pogled na Zemljo ob sončnem zahodu, ki ga je posnela posadka misije Artemis II med preletom za oddaljeno stranjo Lune. FOTO: Handout Afp

Kraterji, ki prekrivajo površino Lune in razkrivajo njeno razgibano, starodavno površino. Fotografijo je posnela posadka misije Artemis II. FOTO: Nasa Via Reuters

STA, N. P.
 11. 4. 2026 | 08:00
Astronavti misije Artemis 2, ki so ta teden obleteli Luno in prvič po več kot pol stoletja videli njeno oddaljeno stran, so se varno vrnili na Zemljo. Štiričlanska posadka je s kapsulo Orion v skladu z načrti ponoči pristala v Tihem oceanu pred obalo San Diega v Kaliforniji, je sporočila NASA. Posadka je zdrava in srečna, je sporočila NASA. Kot je dodala, je uspešna misija »začetek nove dobe raziskovanja vesolja s človeško posadko«.

Vesoljska kapsula je v morju pristala s pomočjo treh padal, ki so upočasnila njeno pristajanje. Po varnostnem pregledu so člani posadke drug za drugim zapustili kapsulo, s helikopterjem so jih nato premestili na ladjo ameriške mornarice, kjer so opravili prve zdravniške preglede. Poveljnik misije Reid Wiseman je po pristanku sporočil, da so člani posadke pristanek dobro prestali in da so »stabilni«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pristanek je bil zapleten manever, med katerim je kapsula dosegla hitrost do približno 38.400 kilometrov na uro, kar je astronavte izpostavilo izjemnim fizičnim obremenitvam. Poseben ščit jih je zaščitil pred izjemno vročino, ki ji je bila kapsula izpostavljena med vstopom v Zemljino atmosfero. Komunikacija z nadzornim centrom je bila namerno prekinjena za približno šest minut, kapsula pa je nato pristala v Tihem oceanu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Fotografija, posneta 6. aprila 2026, prikazuje polno luno, ki jo je posnela posadka misije Artemis II med potovanjem okoli Lune. FOTO: Handout Afp

Štiričlanska posadka, ki so jo poleg Wisemana sestavljali Američana Victor Glover in Christina Koch ter Kanadčan Jeremy Hansen, se je s prve odprave proti Luni s človeško posadko po 50 letih vrnila po doživetju nepozabnih trenutkov, potem ko so se od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek doslej. Med drugim so opazovali popoln Sončev mrk in delili osupljive fotografije, vključno s posnetkom Zemljinega »zahoda« v trenutku, ko se naš planet spusti pod Lunino obzorje.

Končni cilj programa Artemis, v okviru katerega je ameriška vesoljska agencija Nasa leta 2022 že uspešno izvedla poskusni polet okrog Lune brez posadke z misijo Artemis 1, je vzpostaviti dolgoročno prisotnost na Luni kot odskočno desko za raziskovanje Marsa. Misiji Artemis 2 bo namreč sledila misija Artemis 3, ki bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula, nato naj bi astronavti v okviru misij Artemis 4 in 5 tudi pristali na Luni, kar želijo izvesti do konca leta 2028.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:03
Novice  |  Svet
EDINA, KI JI ZAUPA

V nedeljo prelomne volitve pri sosedih: razkrivamo, kdo je skrivnostna Orbanova žena

Njeno javno podobo dopolnjuje strast do kulinarike; leta 2007 je izdala kuharico, ki je odprla redek vpogled v zasebnost družine Orbán.
11. 4. 2026 | 10:03
09:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OROŽJE

Šokiralo ga je, kar je našel med čiščenjem podedovane hiše. Takoj je poklical policijo

Policijski uslužbenci so orožje prevzeli na varen način.
11. 4. 2026 | 09:46
09:21
Novice  |  Slovenija
DRUŽINA PROSI ZA POMOČ

Zgodba male borke Eve: življenje, odvisno od aparatov in neprekinjene skrbi (VIDEO)

Njeno preživetje je odvisno od dihalne podpore, umetne prehrane in stalne prisotnosti staršev, ki so zaradi zahtevne oskrbe opustili službo.
Kaja Grozina11. 4. 2026 | 09:21
09:04
Bulvar  |  Tuji trači
VIRALNO

Neverjetno priljubljeni Hrvat jokal kot dež! To je bil razlog (VIDEO)

Glasbeni fenomen, ki je navdušil regijo.
11. 4. 2026 | 09:04
09:00
Bulvar  |  Suzy
PONOSNI OČE

Veselje pri Anžetu Langusu: imajo državnega prvaka (Suzy)

Zaključek državnega prvenstva v hokeju je bil veličasten, saj je njegov klub z Bleda prepričljivo slavil.
11. 4. 2026 | 09:00
08:45
Novice  |  Svet
STANJE V SRBIJI

Konec Vučićevega sedenja na dveh stolih? Bruselj vse bližje finančni blokadi Srbije

Z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Srbiji: zakone, ki spodkopavajo neodvisnost sodstva, pritiske na proteste in nenehno poseganje v delo neodvisnih medijev.
11. 4. 2026 | 08:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
