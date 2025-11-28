  • Delo d.o.o.
PODTIP 5HN5

Prvi primer smrtonosne ptičje gripe pri človeku: ali se bliža nova, še hujša pandemija?!

Strokovnjaki svarijo: visoko patogena ptičja gripa lahko ubije tudi povsem zdrave ljudi in otroke.
N. P.
 28. 11. 2025 | 10:46
 28. 11. 2025 | 11:08
Ta mesec so v ameriški zvezni državi Washington potrdili prvi primer okužbe človeka s podtipom virusa H5N5. Virus ptičje gripe, ki se širi med divjimi pticami, perutnino in tudi sesalci, bi lahko povzročil pandemijo, hujšo od covida-19, če bi začel krožiti med ljudmi, je za Reuters povedala Marie-Anne Rameix-Welti, vodja medicinskega oddelka Centra za respiratorne okužbe pri Inštitutu Pasteur v Parizu. Visoko patogena ptičja gripa je v zadnjih letih prisilila države k množičnim usmrtitvam perutnine, kar je zmotilo preskrbovalne verige s hrano in povzročilo rast cen. Kljub temu se ljudje z virusom le redko okužijo.

Rameix-Welti je poudarila, da strokovnjake najbolj skrbijo morebitne prilagoditve virusa sesalcem, predvsem ljudem. Takšne spremembe bi lahko omogočile prenos med ljudmi in tlakovale pot do hude pandemije. Pojasnila je, da imajo ljudje protitelesa proti sezonskim virusom gripe tipa H1 in H3, ne pa proti podtipu H5, ki prizadene ptice in sesalce. Podobno tudi pred virusom, ki je povzročil covid-19, prej nismo imeli zaščite. Dodala je, da so virusi gripe, za razliko od covida-19, ki najhuje prizadene ranljive skupine, lahko smrtno nevarni tudi povsem zdrave ljudi, vključno z otroki.

Po njenem bi morebitna pandemija ptičje gripe verjetno prinesla zelo težke posledice, morda celo hujše od tistih v času covida-19. Doslej so zabeležili več primerov okužb ljudi z različnimi podtipi virusa H5, vključno s H5N1, ki trenutno kroži med perutnino in govedom v ZDA. Večina okuženih je bila v tesnem stiku z obolelimi živalmi. Ta mesec so v Washingtonu potrdili prvi človeški primer okužbe s podtipom H5N5. Moški z že obstoječimi boleznimi je prejšnji teden umrl.

»Pripravljeni moramo biti ukrepati ...«

Gregorio Torres, vodja znanstvenega oddelka pri Svetovni organizaciji za zdravje živali, je za Reuters ocenil, da je tveganje za pandemijo med ljudmi še vedno nizko. »Pripravljeni moramo biti ukrepati dovolj zgodaj, a za zdaj se ljudje lahko brez skrbi sprehajajo po gozdovih, jedo piščanca in jajca ter normalno živijo. Tveganje obstaja, vendar je po verjetnosti še vedno zelo nizko,« je dejal.

Rameix-Welti je dodala, da bi bil svet v primeru mutacije virusa, ki bi omogočila prenos med ljudmi, vseeno bolje pripravljen kot pred pandemijo covida-19. »Prednost gripe v primerjavi s covidom je v tem, da imamo že pripravljene zaščitne ukrepe. Obstajajo kandidati za cepivo in znamo ga hitro proizvesti,« je povedala. Prav tako imamo zaloge posebnih protivirusnih zdravil, ki bi načeloma delovala tudi proti temu podtipu ptičje gripe, je dodala.

pandemijaptičja gripavirusgripacepljenjecepivoH5N5aviarna influencainfluenca
