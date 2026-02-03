  • Delo d.o.o.
NI SE ŠE ZGODILO

Prvi primer: španski F-18 prestregli rusko letalo z nenavadnim orožjem nad Baltikom (FOTO)

Zaenkrat ni jasno, ali je rusko letalo izvajalo demonstracijo sile, rutinsko patruljo, trening ali tranzit v ali iz Rusije.
FOTO: X, zaslonski posnetek
FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 3. 2. 2026 | 15:42
4:06
A+A-

Španski bojni letali F-18M Hornet so nedavno nad Baltskim morjem prestrezli letalo Su-30SM2 ruskega mornariškega letalstva, ki je nosilo nenavadno kombinacijo orožja za to območje. Misijo so izvedli kot del NATO-ove misije zračne policije (BAP) v baltski regiji, kjer sodelujejo španski lovci, stacionirani v Litvi. Špansko ministrstvo za obrambo je 28. januarja 2026 objavilo podrobnosti o misiji, ki so jo izvedli letali EF-18M iz baze Šiauliai v Litvi. Španski Horneti iz 15. krila in Taktičnega zračnega odreda (DAT) Vilkas so presrezli neznano število ruskih bojnih letal, ki so letela v mednarodnih vodah blizu zračnega prostora NATO. Po fotografijah, ki jih je objavilo špansko ministrstvo, je bilo eno od ruskih letal Su-30SM2 ruskega mornariškega letalstva.

Obrambni analitik in strokovnjak za rusko vojaško letalstvo, Guy Plopsky, je letalo z oznako 81 Modri/RF-81885 identificiral kot del 4. gardijskega mešanega letalskega polka (SAP), stacioniranega v zračni bazi Černjahovsk v Kaliningradski regiji.

Nenavadna kombinacija orožja

Čeprav so srečanja z letali Su-30SM nad Baltskim morjem običajna, je to prestrezanje izstopalo zaradi posebnega orožja, ki ga je nosil ruski lovec. Letalo je bilo opremljeno z dvema protiladijskima raketama Kh-31A in protiradarske Kh-31P/PK ter dvema kasetnima bombama RBK-500. Plopsky je pojasnil: »Če gre za protiladijsko različico rakete Kh-31, gre za konfiguracijo za napade na plovila.« Kombinacijo kasetnih bomb z raketami Kh-31 so sicer že večkrat videli v Črnem morju, kjer so ruski Su-30SM iz 43. samostojne mornariške jurišne letalskega polka uporabljali kasetne bombe proti ukrajinskim brezpilotnim letalnikom. Vendar je to prvi potrjeni primer takšne konfiguracije v baltski regiji. Zaenkrat ni jasno, ali je rusko letalo izvajalo demonstracijo sile, rutinsko patruljo, trening ali tranzit v ali iz Rusije.

Možna povezava z vojaškimi vajami

Približno ob istem času je ruska novičarska agencija TASS poročala, da so bojna in bombniška letala mornariškega letalstva Baltske flote sodelovala v načrtovanih vajah, ki so vključevale natančne udare na kopenske cilje. Po poročilu so posadke večnamenskih lovcev Su-30SM2 in bombnikov Su-24M vadile misije zračnega izvidništva in natančnega bombardiranja, pri čemer so uporabljale visokoeksplozivne fragmentacijske bombe OFAB-250-270. Prav tako so vadile manevre za izogibanje simuliranim sovražnim lovcem in protizračni obrambi. Čeprav ruska mornarica ni neposredno povezala prestreznega Su-30SM2, poročilo TASS odpira možnost, da je letalo del širše vojaške vaje, ne pa samostojne patrulje ali demonstracije sile.

Španska misija Vilkas

Taktični zračni odred Vilkas je španska enota, ki nadzira in ščiti zračni prostor na vzhodnem krilu NATO. Odred Vilkas deluje tudi v okviru povečane aktivnosti budnosti Vzhodni stražar, ki krepi obrambne ukrepe in preprečuje neidentificiranim letalom dostop do zavezniškega zračnega prostora. Odred sestavlja približno 200 pripadnikov različnih strok, od pilotov do logistike in zaščite sil. Razpolagajo z enajstimi lovci EF-18M Hornet iz 15. krila v Zaragozi in enim transportnim letalom TK23 A400M iz 31. krila. To je največje špansko zračno razporejanje na vzhodnem krilu NATO doslej in poudarja obseg in učinkovitost zavezniške misije zračne policije, poroča index.hr. 

Guy PlopskyRusija-Ukrajinavojna v Ukrajinivojaško letaloRusijaNatoBaltsko morjeŠpanijarusko letalo
