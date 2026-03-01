Tragedija v ZDA: omenjajo, da bi šlo lahko za teroristično dejanje

Kaže, da so v ZDA zabeležili prvo dejanje islamskega terorizma po napadu na Iran. Strelca, ki je v nedeljo zjutraj v teksaškem Austinu ubil dva človeka in jih ranil štirinajst, so identificirali kot 53-letnega priseljenca iz Senegala z ameriškim državljanstvom ter z majico z napisom »Last Alaha« in iransko zastavo na oblačilih.

V avtomobilu moškega, ki so ga ustrelili policisti, so našli koran. V preteklosti je zakrivil že več kaznivih dejanj, v uradu zvezne policije FBI v San Antoniu pa so sporočili, da streljanje obravnavajo kot teroristično dejanje.

Po poročanju britanskega BBC-ja je načelnica policije v Austinu, Lisa Davis, dejala, da so se policisti, ki so patruljirali, hitro odzvali na poročila o moškem s pištolo. Kot je povedala, se je incident začel, ko je moški v velikem SUV-ju prižgal utripalke, spustil okno in streljal s pištolo, pri čemer je zadel ljudi na terasi in pločniku pred barom. Po njenih informacijah je nato parkiral vozilo v bližini, izstopil s puško in se začel vračati proti baru. Trije policisti, ki so prihajali proti njemu, so osumljenca nato ustrelili in ubili na križišču, je še povedala.