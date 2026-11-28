Nadzorna kamera na dvorišču družinske hiše v brazilskem mestu Chapada dos Guimarães je ujela napete trenutke, ko je zlata prinašalka Tereza pred utopitvijo rešila dveletno deklico. Posnetek dogodka, ki se je zgodil v petek v zvezni državi Mato Grosso, se je kot blisk razširil po svetovnih medijih in družbenih omrežjih.

Na posnetku je videti, kako se mala Maite spušča po stopnicah domačega bazena, a v nekem trenutku izgubi tla pod nogami in začne toniti. V neposredni bližini je bila psička Tereza, ki je takoj zaznala nevarnost in skočila v vodo. Deklici se je uspelo oprijeti psičke, ki jo je obdržala nad gladino dovolj dolgo, da sta do bazena pritekli njena mama in starejša sestra. Obe sta skočili v vodo, mama pa je malčico dvignila in jo spravila na varno, poroča Daily Mail. Dekličina mama, osebna trenerka Gladissa Filbido, je pojasnila, da je družina preživljala počitnice pri njeni svakinji, kjer živi tudi Tereza. Nesreča se je zgodila v le nekaj sekundah nepazljivosti, ko se je mama za trenutek umaknila po kos torte, starejša hči Nicolly pa je šla po kad za kopanje psa. Maite je ta kratki trenutek izkoristila in se sama odpravila v vodo.

»Moja hči je navajena bazenov in nikoli, res nikoli ne gre v vodo sama. Vedno počaka, da gre nekdo z njo,« je povedala pretresena mama. Ko jo je pozneje vprašala, zakaj se je odločila za ta korak, ji je deklica v svoji otroški nedolžnosti odgovorila, da se je želela le potopiti. Gladissa se je odločila posnetek nadzorne kamere deliti na družbenih omrežjih, da bi druge starše opozorila, kako hitro lahko pride do nesreče. »V dveh sekundah se lahko zgodi tragedija. Previdnosti ni nikoli preveč,« je poudarila in Terezo označila za pravo junakinjo, saj je prav ona preprečila najhujše. Na Maite dogodek ni pustil nobenih posledic, kar potrjuje tudi kasnejši posnetek, na katerem se malčica že povsem brezskrbno igra s svojo štirinožno rešiteljico.

»Ta kužek bi moral do konca življenja jesti zrezke«

Posnetek je mnogim segel do srca, ob tem pa se je vnela tudi razprava o varnosti otrok ob vodi. Večina uporabnikov je polna hvale na račun pogumne psičke, mnogi pa menijo, da si za svoje dejanje zasluži kraljevsko nagrado. »Ta kužek bi moral do konca življenja jesti zrezke,« je zapisal eden izmed komentarjev, drugi pa je dodal, da so »psi resnično angeli v preobleki«. Nekateri so v šali pripomnili, da so psi največji izum človeštva in da jim kolo seže komaj do kolen, spet drugi pa so bili bolj skeptični in menili, da zlati prinašalci pač obožujejo vodo in da je psička v bazen skočila zgolj zato, da bi se pridružila deklici. Ob vsem občudovanju pa niso manjkala niti stroga opozorila staršem, naj otrok ob bazenu nikoli ne izpustijo izpred oči, saj je nezaščiten bazen brez ograje le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tragedije.

Videoposnetek si lahko ogledate spodaj.