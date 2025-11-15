Ptičja gripa H5N5 preskočila na človeka!

V zvezni državi Washington v ZDA so potrdili prvi primer okužbe s podtipom H5N5 ptičje gripe pri človeku.

Virus so odkrili pri moškem, ki je bil v začetku meseca hospitaliziran s simptomi, podobnimi gripi. Ameriški center za nalezljive bolezni (CDC) ocenjuje, da je tveganje za javnost nizko.

To je prvi primer okužbe s tem podtipom pri ljudeh, je sporočilo ministrstvo za zdravje zvezne države Washington. Do sedaj so podtip H5N5 zaznali le pri živalih.

Za ptičjo gripo je zbolel starejši moški, ki ima že obstoječe bolezni in se še vedno zdravi v bolnišnici. Ni znano, kako se je okužil, možno pa je, da je bil izpostavljen prek perutnine, ki jo goji.