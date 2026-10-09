Pulj zajel velik požar, odjekale tudi eksplozije: prebivalcem naročili, naj ne zapuščajo domov (VIDEO)

V hrvaškem Pulju je zvečer izbruhnil obsežen požar, ki je močno vznemiril tamkajšnje prebivalce. Ognjeni zublji so okoli 18.30 zajeli reciklažni center Metis v mestni četrti Šijana, nad območjem pa se je začel dvigovati gost črn dim. Po poročanju hrvaškega portala Index so prebivalci med požarom slišali tudi eksplozije, po okoliških naseljih pa se širi izrazito neprijeten vonj. Razmere so tako resne, da so mestne oblasti prebivalce več mestnih četrti pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov ter zaprejo okna.

Zaprli tudi cesto

Policija je obvestilo o požaru prejela okoli 18.40, na kraj dogodka pa so nemudoma napotili gasilske enote. Z ognjem se spopada 20 gasilcev z devetimi vozili iz Javne gasilske enote Pulj ter prostovoljnih gasilskih društev Pulj in Medulin. Zaradi intervencije je prometna policija zaprla del ulice Valica in tako gasilcem omogočila neoviran dostop do požarišča. Obsežen požar je povzročil zaskrbljenost tudi med prebivalci okoliških območij, predvsem zaradi gostega dima in neznanih snovi, ki jih je zajel ogenj.

Mestne oblasti so zaradi požara izdale posebno opozorilo prebivalcem mestnih četrti Šijana, Veli Vrh in Štinjan. Pozvale so jih, naj ostanejo v svojih domovih in zaprejo okna. »Ko bomo imeli na voljo več informacij, bomo javnost pravočasno obvestili,« so sporočili iz mesta Pulj. Po navedbah lokalnega časnika Glas Istre so prebivalci med požarom slišali več eksplozij, v okolici pa je bilo zaznati močan in neprijeten vonj. Pojavile so se tudi neuradne informacije o morebitnih poškodovanih, vendar pristojne službe za zdaj niso potrdile, da bi bil v požaru kdo poškodovan. Vzrok požara še ni znan, prav tako ni jasno, katere vrste odpadkov oziroma materialov so zajeli ognjeni zublji.

Na istem območju je gorelo že večkrat

Reciklažni center Metis v Šijani se je s požari srečeval že v preteklosti. Po poročanju hrvaških medijev so med letoma 2019 in 2024 na tej lokaciji zabeležili najmanj štiri požare. Tokratni požar je zaradi gostega črnega dima, poročil o eksplozijah in opozoril prebivalcem znova sprožil zaskrbljenost glede varnosti območja. Gasilci so bili ob zadnjih objavljenih informacijah še vedno na terenu, okoliščine nastanka požara pa pristojne službe še ugotavljajo.