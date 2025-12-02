Pustolovščina jadralnega para se je končala tragično

Izkušena avstralska jadralka, 68-letna Deirdre Sibly, in njen francoski prijatelj Pascal sta proti koncu prejšnjega tedna plula skozi nevarni Mozambiški kanal med Madagaskarjem in afriško celino, tam zašla v težave in poslala klic na pomoč v sili. A reševalci so prišli prepozno. Našli so ju mrtva na krovu, okoliščine pa ostajajo zavite v skrivnost. Preiskava še poteka, družini in prijatelji pa tudi sami iščejo vzroke za tragedijo. Deirdrina sestra Sue Good je za avstralske medije povedala, da se bojijo, da so ju napadli in pokončali pirati. »Ne vemo, kaj se je zgodilo; Deirdre je dobro poznala nevarnosti plovbe po tem območju in je bila izjemno izkušena in neustrašna jadralka. Kako se je to lahko pripetilo dvema srečnima človekoma, ki sta počela to, kar sta imela najraje?« je dejala.

Deirdre je bila predana jadralka, ki je dolga leta plula z zdaj že pokojnim možem Colinom. Pascala je srečala junija na otoku Reunion in se skupaj z njim podala na plovbo proti Durbanu v Republiki Južni Afriki, od koder bi se morala vrniti domov. Prijatelji so jo opisali kot izjemno pustolovko, žensko neomejene energije, ki je življenje zajemala z veliko žlico. »Bila je prava raziskovalka, učiteljica, ljubiteljica morja in odlična prijateljica,« je zapisala njena prijateljica. Vzhodnoafriške vode so znane po nevarnostih, med katerimi so največje povezane s pirati. Območje, kjer sta plula jadralca, pa velja za eno najbolj tveganih za manjša, neoborožena plovila.