Putin glasoval prek spleta, nato vsi opazili podrobnost na zaslonu: »Activate Windows« (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je svoj glas na volitvah za novo sestavo državne dume oddal prek spleta, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Pozornost uporabnikov ni pritegnilo le njegovo previdno klikanje in približevanje monitorju, ampak predvsem napis v kotu zaslona, navaja Jutarni list.

Na posnetku ruskih državnih medijev Putin sedi pred računalnikom, se med elektronskim glasovanjem nagne precej blizu zaslona in pozorno spremlja postopek. Na družbenem omrežju X so se zato hitro pojavile šale na račun njegovega načina uporabe računalnika. Iz posnetka sicer ni mogoče sklepati, da ima ruski predsednik težave z vidom.

V kotu zaslona presenetljiv napis

Še več pozornosti je pritegnila podrobnost v spodnjem kotu monitorja. Videti je bilo opozorilo »Activate Windows«, ki se običajno prikaže, kadar operacijski sistem ni aktiviran. To je sprožilo val komentarjev in šal, del uporabnikov pa je podrobnost povezal tudi z zahodnimi sankcijami proti Rusiji.

Microsoft je sicer marca 2022 po začetku ruske invazije na Ukrajino ustavil novo prodajo svojih izdelkov in storitev v Rusiji.