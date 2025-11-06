Putin gradi novo moč na vzhodu: veliki načrti ob meji s Kitajsko in Severno Korejo

Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil pripravo obsežnih načrtov za posodobitev mejnih območij s Kitajsko in Severno Korejo, pri čemer je določil rok za izvedbo do začetka leta 2026. Po poročanju ruskih medijev bo načrt vključeval gradnjo prometnih in logističnih središč vzdolž obeh meja, dela pa naj bi bila končana do 1. februarja prihodnje leto. Putin je vladi naročil tudi pripravo posebnega programa za dolgoročni razvoj pridobivanja redkih kovin, ki mora biti potrjen do 3. decembra.

Novica prihaja v času, ko se odnosi med Rusijo, Kitajsko in Severno Korejo krepijo. Putin je letos obiskal obe državi in ju povabil v Moskvo, medtem ko je kitajski predsednik Xi Jinping danes v Pekingu sprejel ruskega premierja Mihaila Mišustina.

Putin ima velike načrte. FOTO: Alexander Kazakov Afp

Kitajska državna televizija CCTV je ob srečanju povzela Xijeve besede: »Odnosi med Kitajsko in Rusijo ostajajo usmerjeni v višjo raven in kakovostnejše sodelovanje. Kljub burnemu svetovnemu okolju napredujejo stabilno. Varovanje in razvoj kitajsko-ruskih odnosov je strateška odločitev za obe državi.«

Vojaške operacije se nadaljujejo

Medtem se vojna v Ukrajini nadaljuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je država prejela nove ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, ki naj bi pomagali zadržati vsakodnevne ruske napade. »V Ukrajino so prispeli novi sistemi Patriot in so že v uporabi. Seveda jih potrebujemo še več, da zaščitimo ključne objekte in mesta po vsej državi,« je zapisal Zelenski in se zahvalil Nemčiji za dostavo sistema.

Nemčija je že pred tremi meseci napovedala, da bo Ukrajini poslala še dva ameriška sistema Patriot, s čimer želi okrepiti obrambo pred ruskimi izstrelki.