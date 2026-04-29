Putin in Trump sta se slišala po telefonu. To je bila tema pogovora

Govorila ste predvsem o Iranu. Vojna je ZDA doslej stala 25 milijard dolarjev.
FOTO: Kevin Lamarque Reuters
STA, M. U.
 29. 4. 2026 | 21:17
 29. 4. 2026 | 21:25
2:13
Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ameriški kolega Donald Trump sta po telefonu spregovorila o aktualnih mednarodnih razmerah, zlasti o konfliktu na Bližnjem vzhodu, je sporočil svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov. Dodal je, da je Putin odločitev o podaljšanju prekinitve ognja med ZDA in Iranom označil za pravilno.

Strah pred blokado še ene ključne ožine: presegla bi najhujše scenarije z Bližnjega vzhoda

»Predsednika sta posebno pozornost namenila razmeram v zvezi z Iranom in v Perzijskem zalivu. Vladimir Putin meni, da je odločitev Donalda Trumpa o podaljšanju prekinitve ognja z Iranom pravilna, saj naj bi to omogočilo pogajanja in na splošno pripomoglo k stabilizaciji razmer,« je dejal Ušakov.

Putin pripravljen na prekinitev ognja 9. maja z Ukrajino

Vladimir Putin je izrazil pripravljenost na prekinitev ognja z Ukrajino 9. maja, ko v Rusiji praznujejo dan zmage. Z dnevom zmage v Rusiji obeležujejo zmago nekdanje Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme.

ZDA in Izrael sta 28. februarja sprožila napade na Iran, v katerih je bil med drugim ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Teheran se je odzval z napadi na Izrael ter na ameriške in druge cilje v zalivskih državah, poleg tega je praktično onemogočil plovbo skozi Hormuško ožino, eno ključnih poti za svetovno trgovino z nafto.

Trumpu se smeji cel svet: »rešil osem ljudi«, v resnici pa ...

Vojna proti Iranu je ZDA doslej stala 25 milijard dolarjev

Vršilec dolžnosti namestnika ameriškega ministra za obrambo Jules Hurst je na kongresnem zaslišanju izjavil, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 25 milijard dolarjev, pri čemer so večino porabili za strelivo.

Sovražnosti med Izraelom in ZDA na eni ter Iranom na drugi strani so se ustavile 8. aprila z dogovorom o dvotedenski prekinitvi ognja, ki jo je Trump 21. aprila podaljšal za nedoločen čas.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
