Putin in Trump sta se slišala po telefonu. To je bila tema pogovora

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ameriški kolega Donald Trump sta po telefonu spregovorila o aktualnih mednarodnih razmerah, zlasti o konfliktu na Bližnjem vzhodu, je sporočil svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov. Dodal je, da je Putin odločitev o podaljšanju prekinitve ognja med ZDA in Iranom označil za pravilno.

»Predsednika sta posebno pozornost namenila razmeram v zvezi z Iranom in v Perzijskem zalivu. Vladimir Putin meni, da je odločitev Donalda Trumpa o podaljšanju prekinitve ognja z Iranom pravilna, saj naj bi to omogočilo pogajanja in na splošno pripomoglo k stabilizaciji razmer,« je dejal Ušakov.

Putin pripravljen na prekinitev ognja 9. maja z Ukrajino Vladimir Putin je izrazil pripravljenost na prekinitev ognja z Ukrajino 9. maja, ko v Rusiji praznujejo dan zmage. Z dnevom zmage v Rusiji obeležujejo zmago nekdanje Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme.

ZDA in Izrael sta 28. februarja sprožila napade na Iran, v katerih je bil med drugim ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Teheran se je odzval z napadi na Izrael ter na ameriške in druge cilje v zalivskih državah, poleg tega je praktično onemogočil plovbo skozi Hormuško ožino, eno ključnih poti za svetovno trgovino z nafto.

Vojna proti Iranu je ZDA doslej stala 25 milijard dolarjev Vršilec dolžnosti namestnika ameriškega ministra za obrambo Jules Hurst je na kongresnem zaslišanju izjavil, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 25 milijard dolarjev, pri čemer so večino porabili za strelivo.

Sovražnosti med Izraelom in ZDA na eni ter Iranom na drugi strani so se ustavile 8. aprila z dogovorom o dvotedenski prekinitvi ognja, ki jo je Trump 21. aprila podaljšal za nedoločen čas.