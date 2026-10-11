Putin je odraščal med podganami, brez kadi in tople vode. Žolca je bila zanj prava poslastica (VIDEO)

Vladimir Putin danes praznuje 74. rojstni dan. Kako je odraščal Vladimir Vladimirovič Putin? Kaj ga je oblikovalo in naredilo tako neusmiljenega, da njegovi politični nasprotniki skrivnostno umirajo ali padejo skozi okno?

Dvajset kvadratnih metrov. Morda kakšen centimeter manj. Toliko je dobila družina Putin v Baškovem prehodu v središču Leningrada. To majhno stanovanje – tako imenovano »komunalko« – jim je dala Jegorova tovarna železniških vagonov, kjer je delal oče, strojnik Vladimir Spiridonovič Putin. Družina se je preselila v stavbo s številko 12, polno podgan, ko je bil Vladimir Vladimirovič še deček.

Rodil se je leta 1952. Mati ga je rodila pri 41 letih. On, oče in mati Marija Ivanovna Putina, rojena Šelomova, so imeli manj kot sedem kvadratnih metrov na osebo. Za primerjavo: v premoženjski kartici je bogati politik Vladimir Putin pred nekaj leti navedel stanovanji, veliki 70 in 150 kvadratnih metrov, vsako pa ima tudi skoraj 18 kvadratnih metrov veliko garažo – skoraj toliko, kot je bilo prostora za življenje celotne družine, ko je bil otrok.

Brez kopalnice, kadi in tople vode

Toda kot je bilo to v boljševizmu običajno, so Putinovi v 50. letih stanovanje brez kopalnice in tople vode v Leningradu, današnjem Sankt Peterburgu, delili z judovsko družino. »Komunalka« je bila skupno stanovanje brez kopalnice, kadi in tople vode. Glava druge družine je bil krojač, po stanovanju pa je ves dan brnel šivalni stroj. Kuhinjo so uporabljali skupaj in prav tam je prihajalo do težav. Včasih so se sprli. Kdo je komu kaj pojedel ali kaj podobnega.

Pred vojno je imela družina na voljo polovico čudovite hiše v mestnem okrožju Peterhof. Na svoj takratni življenjski standard so bili zelo ponosni. Za Putinove je bila selitev v skupno stanovanje velik korak navzdol. »Imeli so grozno stanovanje. Vse, kar so imeli, je bilo skupno, brez kakršne koli zasebnosti. Sploh ni bilo tople vode niti kadi. Stranišče je bilo grozno, gledalo je na stopnišče. Bilo je tudi tako mrzlo – preprosto grozno – stopnišče pa je imelo ledeno kovinsko ograjo. Tudi stopnice niso bile varne, povsod so bile luknje v ograji,« je Putinova učiteljica Vera Gurevič povedala za njegovo biografijo Prvi človek, ki jo je vplivni časnik Kommersant izdal leta 2000, ob prvem prihodu Vladimirja Vladimiroviča na oblast.

»Kuhinje praktično ni bilo. Bil je le kvadraten, temen hodnik brez oken. Na eni strani je bil plinski gorilnik, na drugi umivalnik. Nisi se mogel niti obrniti,« se je spominjala učiteljica. Za tako imenovano kuhinjo so živeli sosedje, tričlanska družina. V bližini sta živela tudi še dva človeka srednjih let. Stanovanje je bilo skupno, Putinovi pa so bili stisnjeni v eni sobi. V resnici ni šlo za nič posebnega. Toda po takratnih, povojnih standardih je bila to najboljša vrsta stanovanja, ki jo je bilo mogoče dobiti – ta 20 kvadratnih metrov velika »komunalka«.

Zanimivo je, da je v podobni revščini odraščal še en politik Putinovega tipa – Viktor Orbán. Kot je pisal Express, je bil neverni Viktor Orbán reven in brez tekoče vode. Danes pa leži v jacuzziju in kleči v cerkvi. V Felcsútu niso imeli tekoče vode. Topla voda, ki so jo Orbánovi segrevali v loncu na plinskem štedilniku, je bila luksuz. Šele pri 15 letih se je družina iz majhnega Felcsúta preselila v srednjeveško prestolnico Székesfehérvár. V dvosobnem stanovanju, velikem 54 kvadratnih metrov, jih je čakalo pravo malo čudo. Kopalnica. »Zame je bila nepozabna izkušnja, ko sem lahko prvič uporabil kopalnico in s preprostim obratom pipe prišel do tople vode,« je Orbán pripovedoval na začetku svoje politične kariere.

Ko so po stopnišču tekale podgane

Putin je odraščal, kot kaže, v še večji revščini. »V našem skupnem stanovanju je živela judovska družina – starejši zakonski par in njuna hči Hava. Hava je bila odrasla ženska, toda kot so govorili odrasli, se njeno življenje ni dobro izšlo. Nikoli se ni poročila in je še vedno živela s starši,« se je Putin spominjal na začetku svoje politične kariere.

»Kot se običajno zgodi v skupnem stanovanju, so se ljudje tu in tam sprli. Vedno sem želel braniti starše in govoriti v njihovem imenu. Tukaj moram pojasniti, da sem se zelo dobro razumel s starejšim parom, in sem se pogosto igral na njihovem delu stanovanja. Nekega dne, ko sta se pogovarjala z mojimi starši, sem vskočil. Starša sta bila besna. Njuna reakcija je bila zame popoln šok; nisem je razumel. Zavzemal sem se zanju, onadva pa sta mi odgovorila: »Glej svoja posla!« Zakaj?« je pripovedoval Putin. »Preprosto tega nisem mogel razumeti. Pozneje sem spoznal, da so moji starši moj dober odnos s starejšim parom in njuno naklonjenost do mene razumeli kot veliko pomembnejša od teh malenkostnih kuhinjskih prepirov. Po tem dogodku se nisem nikoli več vmešaval v kuhinjske prepire. Ko so se začeli prepirati, sem se preprosto vrnil v našo sobo ali v sobo starejšega para.«

Judovska družina ni bila edina, ki je živela v stanovanju. Stanovalci so se menjavali. »V našem stanovanju so živeli tudi drugi upokojenci, vendar ne dolgo. Imeli so vlogo pri mojem krstu. Babica Anja je bila verna in je hodila v cerkev. Ko sem se rodil, sta me ona in moja mama dali krstiti. To sta skrivali pred očetom, ki je bil sekretar partijske organizacije v svoji tovarni,« je pripovedoval Putin. »Mnogo let pozneje, leta 1993, ko sem delal v mestnem svetu Leningrada, sem kot del uradne delegacije odšel v Izrael. Mama mi je dala križ, ki sem ga nosil ob krstu, da bi ga blagoslovil pri Gospodovem grobu. Naredil sem, kot je rekla, in si nato križ obesil okoli vratu. Od takrat ga nikoli nisem snel.«

V intervjuju za Kommersant je bil Vladimir Vladimirovič verjetno iskren, vendar je treba imeti v mislih podrobnosti – življenje v skupnem stanovanju, družino, ki jo je razdejala vojna, križ okoli vratu … Vse to so malenkosti, v katerih se prepoznavajo milijoni Rusov. To so milijoni glasov. Nič čudnega, da je imel Putin v nekem trenutku 80 odstotkov javne podpore. Putinovi so torej živeli v nepredstavljivi revščini v središču Leningrada, ki je bil povsem opustošen zaradi nemškega obleganja. Skupaj s podganami.

»Tam, na tem stopnišču, sem dobil hitro in dolgotrajno lekcijo o pomenu besed 'stisnjen v kot'. Na vhodu so bile horde podgan. S prijatelji smo jih preganjali s palicami. Nekoč sem zagledal ogromno podgano in jo lovil po hodniku, dokler je nisem stisnil v kot. Ni imela kam pobegniti. Nenadoma se je pognala in skočila name. Bil sem presenečen in prestrašen. Zdaj je podgana lovila mene!« je Putin pripovedoval v romantizirani različici svojih otroških spominov iz Baškovega prehoda. Nekateri bi rekli, da se politik Vladimir Putin, ko je stisnjen v kot, odzove podobno – napade kot podgana. Je agresiven, neusmiljen in vztrajen, včasih strupen in zelo nevaren, celo takrat, ko se zdi, da je v povsem izgubljenem položaju.

Putin je moral biti podoben očetu. Mati je bila po pričevanju učiteljice povsem drugačnega značaja.

Mama je preživela strašno lakoto

»Putinova mama je bila zelo prijazna oseba – ljubezniva, nesebična, dobra duša. Ni bila posebno izobražena ženska. Ne vem, ali je končala celo pet razredov šole. Vse življenje je težko delala. Bila je hišnica, ponoči je sprejemala pošiljke v pekarni, v laboratoriju pa je pomivala epruvete. Mislim, da je nekaj časa delala celo kot varnostnica v trgovini,« je povedala Vera Gurevič.

»Oče je delal kot orodjar v tovarni. Bil je zelo priljubljen in cenjen kot prizadeven in marljiv delavec. Dolgo časa se sicer ni prijavil kot invalid, čeprav je šepal. Običajno je doma kuhal on. Pripravljal je čudovito žolco. To žolco Putinovih se spominjamo še danes. Nihče ni znal pripraviti te jedi tako kot on …« Oče Vladimir Spiridonovič je šepal, ker je bil ranjen v drugi svetovni vojni. Med vojaškim rokom se je izučil za podmorničarja, vendar je vojna pač vojna, zato so ga poslali v posebne enote Rdeče armade, ki so prodirale globoko za sovražnikove linije. Komaj je preživel. Mama je celotno obleganje preživela v Leningradu in skoraj umrla od lakote. Čudežno so jo rešili. Putina je rodila pri 41 letih.

Prvega sina Alberta so izgubili kmalu po rojstvu leta 1930, drugega sina Viktorja, rojenega leta 1940, pa sta Marija Ivanovna in Vladimir Spiridonovič Putin izgubila leta 1942 zaradi lakote in davice, ki jo je povzročilo nemško obleganje mesta. Po nekaterih virih je mali Putin v vojni izgubil pet stricev. In brata.

Šolska prijatelja, ki sta pozneje obogatela

»Moj dedek se je rodil v Sankt Peterburgu in delal kot kuhar. Bili so povsem običajna družina. Kuhar je pač kuhar. Očitno pa je moj dedek precej dobro kuhal, saj so mu po prvi svetovni vojni ponudili delo v predelu na obrobju Moskve, kjer sta živela Lenin in celotna družina Uljanov. Ko je Lenin umrl, so mojega dedka premestili v eno od Stalinovih dač (ruska beseda za počitniško hišo, op. a.). Tam je dolgo delal,« je pripovedoval Vladimir Putin.

Tudi po prvi svetovni vojni je v Sankt Peterburgu vladala lakota, zato se je družina Putin sprva preselila k babici na podeželje Pominovo v Tverski regiji. Na podeželju je bilo vsaj dovolj hrane. Tam sta se pri 17 letih Vladimir Spiridonovič in Marija Ivanovna spoznala in poročila. V »Peter« sta se vrnila šele leta 1932. Živeli so na številki 12, 1. septembra 1960 pa je Vladimir Vladimirovič Putin začel obiskovati prvi razred šole na Baškovem prehodu, na številki 193. V petem ali šestem razredu je začel trenirati judo. Pozneje je na srednji šoli 281 obiskoval program, osredotočen na kemijo, z obveznim poukom nemškega jezika, ki se ga je naučil tekoče govoriti. Zelo kmalu ga je potreboval.

Mati njegove odločitve, da se bo ukvarjal z judom, ni ravno odobravala. »Vsakič, ko sem šel na trening, je godrnjala: 'Spet se je odpravil na svoje pretepe,'« je pripovedoval Putin.

Masha Gessen v svoji knjigi Človek brez obraza: Nepričakovani vzpon Vladimirja Putina poudarja mafijski vidik Putinove vladavine vse do njegovega brutalnega otroštva na dvoriščih stanovanj povojnega Leningrada. Tam je Vladimir postajal vse bolj nasilen mladenič, njegov neobvladljiv temperament pa je pripeljal celo do izključitve iz Mladih pionirjev (?!), kar naj bi bilo rezervirano le za posebej divje prestopnike.

Stvari so se spremenile, ko je trener obiskal njegov dom ter staršem povedal, kaj je počel in kaj je dosegel. Spremenil se je tudi odnos družine do tega športa. Judo je pozneje morda odigral ključno vlogo v Putinovi karieri. Pri 12 letih je na treningu samba, še ene borilne veščine, zelo priljubljene v Rusiji, spoznal vrstnika Arkadija Rotenberga. Ta je do danes ostal eden njegovih najbližjih prijateljev, njegovo bogatenje pa je spremljalo Putinov vzpon na oblast. Danes je Rotenberg eden premožnejših Rusov. Z bratom je solastnik podjetja Strojgasmontaž, ki se ukvarja z izdelavo cevi za plinovode in električna omrežja.

Milijarde in povezave z vrha oblasti

Forbes je njegovo premoženje lani ocenil na več kot tri milijarde evrov. Ko je Putin postal predsednik Rusije, je leta 2000 ustanovil Rosspirtprom, državno podjetje, ki nadzoruje 30 odstotkov ruskega trga vodke. Na čelo Rosspirtproma je postavil Rotenberga, svojega prijatelja iz osnovne šole.

Pozneje je z Gazpromom služil milijarde evrov pri gradnji avtocest … Posli z državo. Američani so oligarha judovskega porekla zaradi očitne povezanosti s Putinom pred nekaj leti uvrstili na »črni seznam«. Še en Putinov šolski prijatelj, violončelist Sergej Roldugin, je prav tako obogatel vzporedno z njegovim vzponom na oblast, njegovo ime pa se je pojavilo v Panamskih dokumentih. Izkazalo se je, da je najbogatejši violončelist na svetu, saj se je na skrivne račune, ki jih je Roldugin odprl v tujini, od nekod stekal ogromen denar – šlo naj bi za najmanj dve milijardi evrov v obdobju dveh let.

Američani verjamejo, da gre za skriti, »spravljeni« Putinov denar. Kdor koli mu je bil blizu že od osnovne šole, je v Putinovi Rusiji očitno postal milijarder.To je še ena podobnost z Orbánom. Iz njegovega Felcsúta, vasi s 1688 prebivalci, prihaja tudi najbogatejši Madžar Lőrinc Mészáros, sicer lastnik NK Osijek. Seveda tudi on gradi stadione, avtoceste, jedrske elektrarne … In ni edini. Še več ključnih ljudi današnje madžarske oblasti Orbán pozna že iz otroštva. Kot da bi se on in Putin učila iz istega zvezka, poroča Express.24sata.hr.