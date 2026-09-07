  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAJ NI RES, PA JE

Putin na fronto v Ukrajini pošilja posebno enoto »D«. Kaj to pomeni?

Ruski vojaki ne morejo verjeti novicam, ki jih slišijo iz Kremlja. Med dedci v Rusiji pa medtem vse večji strah pred prisilno mobilizacijo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI
E. N.
 7. 9. 2026 | 11:33
 7. 9. 2026 | 11:33
3:10
A+A-

Analitiki vse bolj strižejo z ušesi in se sprašujejo, ali ruski samodržec Vladimir Putin postaja obupan? V boj proti ukrajinskim dronom namreč, tako piše opozicijski časnik Novaja Gazeta, pošilja posebno enoto »D«. Naj vas ime ne zavede, ne gre za krvi žejne komandose, ki bi se skrivali za inicialko, ampak oznako prostovoljcev, ki niso prestali zdravniškega pregleda ali so celo trajno razglašeni za nesposobne za služenje vojaščine.

Oznako »D« med drugim dobijo prostovoljci, ki so oslepeli in ne vidijo nič. V tej kategoriji pa so tudi hudo duševno bolni, ki potrebujejo nego in topel stisk roke, ne pa kalašnikovke. Kako si Putin predstavlja, da se bodo ti invalidi bojevali na fronti, ni jasno nikomur s kančkom zdrave pameti.

Putinu primanjkuje 'kanonfutra'

Rusiji naj bi vse bolj primanjkovalo vojakov, zato naj bi Vladimir Putin pristal na predlog, po katerem bi lahko pri obrambi pred ukrajinskimi droni sodelovali ljudje, ki so uradno razglašeni za trajno nesposobne za vojaško službo. V Rusiji nabornike glede na zdravstveno stanje razvrščajo v več kategorij. Najstrožja je kategorija D, v katero sodijo ljudje s hudimi telesnimi ali duševnimi boleznimi oziroma invalidnostmi. Med njimi so tudi slepi ter osebe, ki ne slišijo na obe ušesi. Takšni ljudje so po veljavnih pravilih oproščeni vojaške službe in se vojski ne morejo pridružiti niti prostovoljno.

Putinu naj bi na srečanju s predstavniki vojske in vojnimi veterani predlagali, da bi se za ljudi iz kategorije D naredila izjema. Predvidoma jih ne bi pošiljali neposredno v prvo bojno linijo v Ukrajino, temveč bi jih lahko vključili v regionalno zračno obrambo. Rusija ima namreč vse več težav z ukrajinskimi napadi z brezpilotnimi letalniki. Ukrajinske sile z droni dolgega dosega redno napadajo vojaške objekte, skladišča, rafinerije in drugo pomembno infrastrukturo globoko na ruskem ozemlju. Prav obramba pred takšnimi napadi naj bi bila eno od področij, kjer bi Moskva lahko uporabila tudi ljudi, ki sicer ne izpolnjujejo zdravstvenih pogojev za vojaško službo.

V Rusiji strah pred novo mobilizacijo

Novica prihaja v času, ko se v Rusiji znova širijo ugibanja o morebitnem novem valu prisilne mobilizacije. Po nekaterih informacijah naj bi število novih pogodbenih vojakov močno upadlo – mnogi so bili ubiti na fronti –  zato naj bi generali v Kremlju že razpravljali o možnih rešitvah. Ruske oblasti sicer vztrajajo, da novih množičnih vpoklicev ne načrtujejo. Toda pripravljenost, da bi vojska sprejemala celo ljudi, ki so bili doslej uradno označeni kot trajno nesposobni za služenje, kaže na vse večje kadrovske težave ruske vojske.

Več novic iz Rusije? Imamo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Vladimir PutinRusijaUkrajinavojnaNovaja Gazetamobilizacija
ZADNJE NOVICE
12:20
Lifestyle  |  Stil
DELO OD DOMA, UČINKOVITOST, KREATIVNOST

Maja Golob: Z nenehnim nadzorom zaposlenim sporočamo, da jim ne zaupamo

Mednarodno akreditirana poslovna coachinja Maja Golob o tem, da ljudje ne prenehajo imeti idej, le nehajo jih govoriti na glas.
Mateja Rosa7. 9. 2026 | 12:20
11:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
INTERVENCIJA

Drama v Žalcu: vlak trčil v človeka, 150 potnikov evakuirali (FOTO)

Gasilci so iz vlaka varno evakuirali 147 potnikov in tri člane posadke, zanje pa so zagotovili tudi nadomestni prevoz.
7. 9. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Domači trači
PO KONCU ZVEZE

Medtem ko uživa na Hrvaškem, je Luka Dončić dokončno prekinil še eno vez z Anamario Goltes (FOTO)

Medtem ko se pripravlja na vrnitev v ZDA, njegovo zasebno življenje še naprej spremljajo posledice konca dolgoletne zveze.
7. 9. 2026 | 11:35
11:33
Novice  |  Svet
SAJ NI RES, PA JE

Putin na fronto v Ukrajini pošilja posebno enoto »D«. Kaj to pomeni?

Ruski vojaki ne morejo verjeti novicam, ki jih slišijo iz Kremlja. Med dedci v Rusiji pa medtem vse večji strah pred prisilno mobilizacijo.
7. 9. 2026 | 11:33
11:12
Novice  |  Svet
POGREB RATKA MLADIĆA

Beograd se je danes ustavil: množice se poslavljajo od Ratka Mladića (VIDEO in FOTO)

Krsta z njegovim truplom je od jutra razstavljena v cerkvi svetega Luke na Košutnjaku. Pred cerkvijo se vijejo dolge kolone ljudi, okoliške ulice so zaprte, policija pa skrbi za varnost.
7. 9. 2026 | 11:12
11:00
Bulvar  |  Glasba in film
UMETNOST

V Galeriji Gunclje razstava umetnikov, ki so prag akademije prestopili 1975: po pol stoletja so se vrnili k skupnim začetkom (FOTO)

Na pobudo likovnega raziskovalca Igorja Kregarja so se spet zbrali.
7. 9. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Razno
KARIERA

Kako postati dober in iskan menedžer

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki