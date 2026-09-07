Putin na fronto v Ukrajini pošilja posebno enoto »D«. Kaj to pomeni?

Analitiki vse bolj strižejo z ušesi in se sprašujejo, ali ruski samodržec Vladimir Putin postaja obupan? V boj proti ukrajinskim dronom namreč, tako piše opozicijski časnik Novaja Gazeta, pošilja posebno enoto »D«. Naj vas ime ne zavede, ne gre za krvi žejne komandose, ki bi se skrivali za inicialko, ampak oznako prostovoljcev, ki niso prestali zdravniškega pregleda ali so celo trajno razglašeni za nesposobne za služenje vojaščine.

Oznako »D« med drugim dobijo prostovoljci, ki so oslepeli in ne vidijo nič. V tej kategoriji pa so tudi hudo duševno bolni, ki potrebujejo nego in topel stisk roke, ne pa kalašnikovke. Kako si Putin predstavlja, da se bodo ti invalidi bojevali na fronti, ni jasno nikomur s kančkom zdrave pameti.

Putinu primanjkuje 'kanonfutra'

Rusiji naj bi vse bolj primanjkovalo vojakov, zato naj bi Vladimir Putin pristal na predlog, po katerem bi lahko pri obrambi pred ukrajinskimi droni sodelovali ljudje, ki so uradno razglašeni za trajno nesposobne za vojaško službo. V Rusiji nabornike glede na zdravstveno stanje razvrščajo v več kategorij. Najstrožja je kategorija D, v katero sodijo ljudje s hudimi telesnimi ali duševnimi boleznimi oziroma invalidnostmi. Med njimi so tudi slepi ter osebe, ki ne slišijo na obe ušesi. Takšni ljudje so po veljavnih pravilih oproščeni vojaške službe in se vojski ne morejo pridružiti niti prostovoljno.

Putinu naj bi na srečanju s predstavniki vojske in vojnimi veterani predlagali, da bi se za ljudi iz kategorije D naredila izjema. Predvidoma jih ne bi pošiljali neposredno v prvo bojno linijo v Ukrajino, temveč bi jih lahko vključili v regionalno zračno obrambo. Rusija ima namreč vse več težav z ukrajinskimi napadi z brezpilotnimi letalniki. Ukrajinske sile z droni dolgega dosega redno napadajo vojaške objekte, skladišča, rafinerije in drugo pomembno infrastrukturo globoko na ruskem ozemlju. Prav obramba pred takšnimi napadi naj bi bila eno od področij, kjer bi Moskva lahko uporabila tudi ljudi, ki sicer ne izpolnjujejo zdravstvenih pogojev za vojaško službo.

V Rusiji strah pred novo mobilizacijo

Novica prihaja v času, ko se v Rusiji znova širijo ugibanja o morebitnem novem valu prisilne mobilizacije. Po nekaterih informacijah naj bi število novih pogodbenih vojakov močno upadlo – mnogi so bili ubiti na fronti – zato naj bi generali v Kremlju že razpravljali o možnih rešitvah. Ruske oblasti sicer vztrajajo, da novih množičnih vpoklicev ne načrtujejo. Toda pripravljenost, da bi vojska sprejemala celo ljudi, ki so bili doslej uradno označeni kot trajno nesposobni za služenje, kaže na vse večje kadrovske težave ruske vojske.