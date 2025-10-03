  • Delo d.o.o.
HIT POSNETEK

Putin naredil spodrsljaj, ki je šokiral svet, Američani komaj še dihajo (VIDEO)

V Sočiju je ruski predsednik napovedal odgovor na militarizacijo Evrope, a tudi nasmejal zbrane v občinstvu.
V Sočiju je ruski predsednik napovedal odgovor na militarizacijo Evrope, a tudi nasmejal zbrane v občinstvu. FOTO: Grigory Sysoyev Via Reuters
V Sočiju je ruski predsednik napovedal odgovor na militarizacijo Evrope, a tudi nasmejal zbrane v občinstvu. FOTO: Grigory Sysoyev Via Reuters
M. U.
 3. 10. 2025 | 15:46
 3. 10. 2025 | 15:46
1:25
Ruski predsednik Vladimir Putin se je udeležil 22. letnega srečanja diskusijskega kluba Valdai  v Sočiju. Tam je nasmejal občinstvo, ko se je pomotoma predstavil kt nekdanji direktor CIE, nato pa se je v šali popravil. »To sem videl kot direktor CIE ... Kot bodoči direktor, bodoči,« je Putin dejal v smehu. 

Putin je govoril o obdobju devetdesetih let prejšnjega stoletja in takratnih odnosih Rusije z Zahodom. Poudaril je, da so mnogi v Rusiji po razpadu ZSSR pričakovali »dobre družinske" odnose, vendar je bila realnost povsem drugačna – tudi zanj, kot nekdanjega pripadnika obveščevalne službe.« 

Napovedal odgovor na militarizacijo Evrope

Putin je sicer v Sočiju napovedal, da bo Rusija kmalu sprejela povračilne ukrepe, proti naraščajoči militarizaciji Evrope, a ni povedal, kakšni ti bodo. EU je ob tem obtožil, da poskuša svojo krhko enotnost krepiti na račun ustvarjanja sovražne podobe Rusije. 

Bivši premier šokiran nad Putinom: »Bil je zelo izčrpan, dva sta ga morala držati«

Ob tem je poudaril, da Rusije ni mogoče preprosto izključiti iz mednarodne skupnosti in je izolirati, saj da je pomembna za globalno ravnotežje.

17:17
Bulvar  |  Tuji trači
ONA ZNA

Usnjen steznik in (pre)globok dekolte Lidije dovolj, da so pevkini oboževalci v transu (FOTO)

Hrvaška pevka redno objavlja fotografije, ki burijo domišljijo.
3. 10. 2025 | 17:17
17:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠE ISTI VEČER SO JIH IZSLEDILI

24-letnika obkolila in oropala skupina mladostnikov

Eden izmed njih ga je prijel za jakno, drugi ga je z roko udaril po glavi, tretji pa mu je iz hlačnega žepa vzel denarnico.
3. 10. 2025 | 17:07
17:02
Novice  |  Slovenija
PRESTOLNICA

V Ljubljani nepregledna kolona, hupanje, jezni potniki: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Kaj se je zgodilo, da so avtobusi stali v nepregledni koloni na Slovenski cesti, smo vprašali odgovorne.
3. 10. 2025 | 17:02
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: teden zaključevanja, ljubezenskih isker in srečnih priložnosti (Suzy)

V resnici bi bilo bolje, da s pomembnimi projekti še malo počakamo, saj je polna luna v ovnu, 6. 10., namenjena zaključevanju odprtih zadev, ne začenjanju česa novega.
3. 10. 2025 | 17:00
16:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZARADI PARKIRANJA

Huda drama v Kopru: najprej nanjo kričal, nato ji iz rok zbil mobilnik

45-letni moški se je sprl z 38-letnico.
3. 10. 2025 | 16:44
16:25
Bulvar  |  Glasba in film
BILO MU JE V ČAST

Predsedniki držav imajo radi harmoniko

Denis Novato je z Mikom Orešarjem nedavno igral predsednikoma Slovenije in Italije.
Mojca Marot3. 10. 2025 | 16:25

