Putin naredil spodrsljaj, ki je šokiral svet, Američani komaj še dihajo (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin se je udeležil 22. letnega srečanja diskusijskega kluba Valdai v Sočiju. Tam je nasmejal občinstvo, ko se je pomotoma predstavil kt nekdanji direktor CIE, nato pa se je v šali popravil. »To sem videl kot direktor CIE ... Kot bodoči direktor, bodoči,« je Putin dejal v smehu.

Putin je govoril o obdobju devetdesetih let prejšnjega stoletja in takratnih odnosih Rusije z Zahodom. Poudaril je, da so mnogi v Rusiji po razpadu ZSSR pričakovali »dobre družinske" odnose, vendar je bila realnost povsem drugačna – tudi zanj, kot nekdanjega pripadnika obveščevalne službe.«

Napovedal odgovor na militarizacijo Evrope

Putin je sicer v Sočiju napovedal, da bo Rusija kmalu sprejela povračilne ukrepe, proti naraščajoči militarizaciji Evrope, a ni povedal, kakšni ti bodo. EU je ob tem obtožil, da poskuša svojo krhko enotnost krepiti na račun ustvarjanja sovražne podobe Rusije.

Ob tem je poudaril, da Rusije ni mogoče preprosto izključiti iz mednarodne skupnosti in je izolirati, saj da je pomembna za globalno ravnotežje.