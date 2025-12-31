Putin ob 26 letih na oblasti: milijoni v Rusiji verjamejo v zmago in stojijo za vojaki v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je v današnjem tradicionalnem novoletnem nagovoru dejal, da Rusija verjame v zmago v Ukrajini, kjer ruska ofenziva traja že skoraj štiri leta. Ob tem je državljane pozval, naj podprejo ruske junake, ki se borijo v Ukrajini. »Verjamemo v vas in v našo zmago,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ruski predsednik. Vsem pripadnikom ruskih oboroženih sil, ki delujejo v Ukrajini, je ob tem zaželel srečno novo leto. »Verjemite mi, več milijonov ljudi po vsej Rusiji misli na vas,« je dodal.

Putinov tradicionalni novoletni govor je bil na državni televiziji najprej predvajan na skrajnem severovzhodu Rusije na polotoku Kamčatka. Ta je kot prva ruska regija danes ob 13. uri že vstopil v leto 2026. Predsednikov novoletni nagovor, katerega tradicijo je začel sovjetski voditelj Leonid Brežnjev, je v Rusiji praznični obred, ki ga običajno spremlja več milijonov gospodinjstev. Predvajajo je tik pred polnočjo v vseh 11 časovnih pasovih, prek katerih se razteza Rusija. Zadnji dan v letu 2025 zaznamuje tudi 26. obletnica Putinovega prihoda na oblast v Rusiji. Danes 73-letni ruski predsednik je položaj prvič prevzel 31. decembra 1999 po odstopu Borisa Jelcina.