Putin po pogovorih z nordijskima voditeljema: Rusija je pripravljena na vojno z Evropo

Ruski predsednik Vladimir Putin je po telefonskem pogovoru s predsednikom Finske Alexandrom Stubbom in norveškim premierjem Jonasom Gahrom Størejem izjavil, da je Rusija pripravljena na morebiten spopad z Evropo, čeprav si vojne ne želi. Ob tem je opozoril, da v primeru pretirane eskalacije »ne bo zmagovalcev«. »Najprej: pripravljeni smo, a si vojne z Evropo ne želimo,« je dejal Putin in dodal: »Če pa si je kdo želi, naj se pripravi. Za zdaj niso dosegli svojega cilja, da bi Rusiji zadali strateški poraz. Če grejo stvari predaleč, ne bo zmagovalcev. Naj nihče tega ne pozabi.«

Pogovori med Stubbom, Størejem in Putinom so povzročili precej razburjenja med evropskimi zaveznicami. Norveški premier je pojasnil, da sta s finskim predsednikom poudarila pomen deeskalacije ter odločno izrazila podporo Ukrajini. Vendar je njuna pobuda naletela na kritike drugih nordijskih in evropskih voditeljev, ki opozarjajo na pomembnost enotnosti. Danska premierka Mette Frederiksen je pozvala k skupnemu nastopu glede Ukrajine, švedski premier Ulf Kristersson pa je opozoril, da ostali evropski voditelji o pogovorih niso bili obveščeni.

Napetosti na Baltiku in pritisk na zamrznjena sredstva

Putin se je v svojem nagovoru dotaknil tudi razmer v Baltiku in opozoril, da si Moskva ne želi scenarija, podobnega tistemu v Hormuški ožini ali Perzijskem zalivu. Poudaril je, da si Rusija ne želi ovir pri plovbi v Baltiku, a bo odgovorila na vsak izziv.

Medtem se na diplomatskem in gospodarskem področju pritiski na Moskvo stopnjujejo. Nekdanja britanska finančna ministrica Rachel Reeves je pozvala Evropsko unijo, naj zaseže 175 milijard funtov (približno 209,58 milijarde evrov) zamrznjenih ruskih sredstev in jih nameni za obrambo Ukrajine. Poudarila je, da Kijev pred prihajajočo zimo sooča z resnimi finančnimi težavami, medtem ko se krepijo politični pritiski za sklenitev dogovora z Moskvo.

V Veliki Britaniji odmeva tudi opozorilo obrambnega ministra Wesa Streetinga, ki je izjavil, da mora biti država pripravljena na morebiten spopad v naslednjih nekaj letih, ter državljane pozval k preventivnemu opremljanju z zalogami osnovnih potrebščin.

Razmere na terenu ostajajo napete

Kljub občasnim lokalnim prekinitvam ognja – kot je dogovor na območju zasedenega mesta Oleški na jugu valovite fronte – spopadi drugod ne jenjajo. V osrednji Ukrajini je ruski droni zadel potniška vlaka na postaji v regiji Dnipro, pri čemer je po navedbah lokalnih oblasti življenje izgubilo najmanj 13 ljudi, deset pa jih je bilo poškodovanih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za grozljivega.