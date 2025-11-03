  • Delo d.o.o.
PODMORNICA HABAROVSK

Putin pokazal mišice: v vodi nova podmornica, ki lahko sproži radioaktivni cunami

Zmore nositi dvanajst jedrskih torpedov Poseidon, ki lahko povzročijo radioaktivni cunami. Svet je zaskrbljen.
FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
N. P.
 3. 11. 2025 | 20:08
3:47
A+A-

Rusija je splovila novo strateško jedrsko podmornico Habarovsk, ki lahko nosi kar dvanajst torpedov Poseidon – enega najnevarnejših orožij sodobnega časa. Gre za posebno orožje z jedrskim pogonom in skoraj neomejenim dosegom, namenjeno izvajanju jedrskih napadov pod morsko gladino.

Podmornico so splovili v ladjedelnici Sevmaš v Severodvinsku ob Belem morju. Dogodek ni bil neposredno predvajan, a so ga potrdili ruski državni mediji, pozneje pa tudi neodvisni portali, med njimi beloruski NEXTA.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je Habarovsk prva podmornica, zasnovana posebej za sistem Poseidon (po oznaki Nata: Kanyon). Torpedo poganja jedrski reaktor, kar mu omogoča neomejen doseg, Vladimir Putin pa ga je opisal kot »orožje, ki ga ni mogoče ustaviti«.

Portal NEXTA navaja izjavo ruskih virov: »Moskva trdi, da sistem Poseidon lahko zadene cilje kjerkoli na svetovnih oceanih.«

Analitiki opozarjajo, da lahko torpedo nosi več megatonsko bojno glavo, ki bi ob udaru lahko sprožila cunami ali radioaktivno kontaminirala obsežna obalna območja. Pentagon je že pred časom opozoril, da gre za novo razredno grožnjo, saj orožje predstavlja »strateško sredstvo za dostavo jedrskega orožja«.

Novi val jedrske tekme

Putin je sistem Poseidon prvič predstavil že leta 2018 kot del paketa »nepremagljivih« ruskih orožij. Takrat je pokazal tudi rakete Burevestnik in projektil Orešnik, ki lahko doseže katerokoli glavno evropsko prestolnico.

V zadnjem mesecu je Rusija svetu razkrila kar tri nove jedrske sisteme, kar pomeni, da se napetosti med Moskvo in Zahodom znova stopnjujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je v odgovor napovedal možnost, da bi ZDA ponovno uvedle testiranja jedrskega orožja, čeprav ni razjasnil, ali misli na prave jedrske eksplozije ali le na preizkuse nosilnih sistemov.

Grožnja iz morskih globin

Za razliko od starejših ruskih podmornic, ki so bile kasneje predelane za nošenje torpedov Poseidon (kot je Belgorod), je Habarovsk že v osnovi zgrajen kot platforma za ta orožarski sistem. Projekt nosi oznako 09851, konstrukcijsko pa temelji na podmornicah razreda Borei – z dvostenskim trupom, naprednimi sonarji in izjemno vzdržljivostjo pri globokem potapljanju.

Po podatkih vojaških analitikov se torpedi Poseidon lahko izstrelijo z globine do tisoč metrov in s skoraj katerekoli točke v oceanu, zaradi česar jih je skoraj nemogoče odkriti. Zahodni strokovnjaki opozarjajo, da to resno ogroža globalno strateško ravnotežje, saj omogoča nepredvidljive, težko zaznavne jedrske napade.

Neznanka, ki straši svet

Habarovsk bo po poročanju portala NEXTA deloval kot strateška podmornica dolgega dosega in naj bi bil po vseh testih v celoti operativen. Njegove natančne tehnične zmogljivosti ostajajo vojaška skrivnost, kar še veča strah in špekulacije.

Svetovni analitiki opozarjajo, da nova ruska poteza odpira vprašanja o veljavnosti obstoječih sporazumov o nadzoru jedrskega orožja, saj nobeden od njih ne zajema avtonomnih podvodnih jedrskih sistemov.

»Nova karta v Putinovi igri moči«

S predstavitvijo Habarovska je  Putin svetu vnovič pokazal, da ne bo popuščal. Medtem ko diplomati svarijo pred novim obdobjem razmer kot v hladni vojni, je ruski voditelj s podmornico odprl novo poglavje v jedrski oboroževalni tekmi, ki jo mnogi imenujejo kar »orožje sodnega dne«.

RusijapodmornicavojnaHabarovskjedrsko orožjeVladimir PutinNatojedrska energijaorožjeMoskvahladna vojna
3. 11. 2025 | 19:49
