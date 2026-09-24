Putin povabil Zelenskega v Moskvo, Zelenski s sarkastično kletvico napovedal, s katerim prevoznim sredstvom pride (VIDEO)

Volodimir Zelenski se je odzval s sarkazmom in kletvico, ko ga je novinar ruske televizije Vesti večkrat vprašal, kdaj bo obiskal Moskvo z namenom pogajanj o končanju vojne na pobudo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ukrajinski predsednik, ki se je z delegacijo odpravljal na sedež Združenih narodov, kjer je imel v sredo tudi govor, je vidno razdražen odgovoril: »Na raketi, hudiča!«

Pri tem naj bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa uporabil komaj slišno vulgarno rusko kletvico »bljat«, ki bi jo bilo mogoče blago prevesti kot »hudiča« ali »prekleto«. Ukrajinski in ruski mediji so na družbenih omrežjih delili videoposnetek z obiska Zelenskega v New Yorku in njegov odziv na novinarjevo vprašanje.

Ruski predsednik Putin je že večkrat dejal, da je Zelenski dobrodošel v Moskvi, pri čemer pa ruska stran vztraja pri svojih zahtevah za končanje vojne, ki med drugim vključujejo, da se Ukrajina odpove vzhodni regiji Donbas. Zelenski je v sredo v nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku pozval mednarodno skupnost, naj ustavi Putina, ki da ne zna živeti brez vojne. Ruski zunanji minister

Sergej Lavrov pa je v Varnostnemu svetu ZN sporočil, da Moskva ne namerava prekiniti svojih vojaških operacij v Ukrajini. Rusija medtem nadaljuje napade na Ukrajino, v preteklih tednih je tudi večkrat silovito bombardirala ukrajinsko prestolnico Kijev.