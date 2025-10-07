Putin praznuje 73. rojstni dan: poglejte, kdo mu je prvi čestital

Med prvimi se je oglasil severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki je zapisal, da Rusija pod Putinovim vodstvom gradi nov, multipolaren svet. Dodal je, da Vladimir Putin uspešno brani ruske interese ter krepi moč in blaginjo države.

»Pjongjang in Moskva bosta vedno skupaj, naše prijateljstvo bo večno,« je poudaril Kim Džong Un. Napovedal je tudi, da bo Severna Koreja še naprej v celoti podpirala ruski narod v boju za suverenost in ozemeljsko celovitost.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je Putinu čestital ter poudaril, da ruski narod njegovo ime povezuje z velikimi družbenimi dosežki, hitrim gospodarskim razvojem, krepitvijo državnosti in rastočo mednarodno vlogo Rusije.

Izrazil je prepričanje, da bo strateško partnerstvo med Rusijo in Belorusijo še naprej temelj prihodnjih generacij obeh narodov. Putinu je zaželel zdravje, srečo in neizčrpno energijo za nove uspehe.

Putin »vrnil Rusijo na zgodovinsko pot«

Putinov svetovalec Vladimir Medinski je na Telegramu zapisal: »7. oktober – dan, ko se je rodil Vladimir Putin. Ustavil je razpad države in jo vrnil na njeno zgodovinsko pot.«

Patriarh Kiril je Putinu čestital ter se mu zahvalil za pozornost, ki jo namenja Ruski pravoslavni cerkvi. »Že več kot 25 let opravljate zahtevno službo z veliko odgovornostjo do države in milijonov sodržavljanov. Pod vašim vodstvom Rusija samozavestno napreduje, krepi suverenost in si prizadeva za pravičnejši svet,« je zapisal Kiril.

Putin praznuje – delovno

Putin bo tudi letos svoj rojstni dan praznoval delovno, z rednimi sestanki z varnostnim svetom. Ruski mediji poročajo, da bo srečanje namenjeno aktualnim vprašanjem.

Putin že leta ne pripravlja velikih rojstnodnevnih slavij – izjema je bila le leta 2014, ko je svoj rojstni dan preživel v tajgi, poročajo mediji.

Ljubezensko življenje Vladimirja Putina

Putin je svojo ženo Ljudmilo Škrebnjevo spoznal v Sankt Peterburgu prek prijateljev. Bila je stevardesa, on pa mlad agent KGB. Po treh letih jo je zasnubil, in kmalu sta se poročila. Imata dve hčeri, Marijo (rojeno 1985) in Katerino (rojeno 1986), poimenovani po babicah.

Ljudmila nekoč Putinova, zdaj Očeretnaja FOTO: Reuters

Ljudmila je pozneje priznala: »Putin je bil vedno izjemno nežen do otrok, razvajal jih je – jaz pa sem jih morala vzgajati.«

Putinove hčere – skrivnostne in vplivne

Marija Voroncova je pediatrična endokrinologinja in genetičarka, govori pet jezikov in vodi več državnih programov za genetske raziskave. Ameriško finančno ministrstvo trdi, da Putin osebno nadzoruje te projekte.

Katerina Tihonova, mlajša hči, je tehnološka menedžerka, povezana z rusko obrambno industrijo. Bila je poročena z milijarderjem Kirilom Šamalovom, sinom Putinovega prijatelja. Po navedbah Reutersa je par posedoval premoženje, ocenjeno na dve milijardi dolarjev.

Ljudmila po ločitvi – novo ime, nov začetek

Putin in Ljudmila sta se uradno ločila leta 2014. Leto pozneje se je Ljudmila poročila z Arturjem Očeretnim, nekdanjim triatloncem, ki je od nje mlajši dvajset let. Danes živi med Moskvo in Evropo ter uporablja priimek Očeretnaja. Za mnoge je postala simbol ženske, ki po razhodu z mogočnim možem najde novo življenje.

Ljubice, govorice in skrivnosti

Ljudmila naj bi Putina v šali klicala »vampir«, on pa naj bi ji vračal z besedami: »Kdor zdrži z njo tri tedne, si zasluži spomenik!«

Po ločitvi so se pojavile govorice o Putinovi zvezi z gimnastičarko Alino Kabajevo, ki naj bi mu rodila otroke, a uradnih potrditev ni. Mediji, ki so o tem poročali, so hitro umolknili.

Alina Kabajeva, olimpijska ritmična gimnastičarka in nekdanja ljubica Vladimirja Putina, skupaj naj bi imela skrivaj dva otroka. FOTO: Zajem zaslona Instagram

Z njim so povezovali tudi fotografinjo Jano Lapikovo, nekdanjo manekenko, ki naj bi Putina izsiljevala z intimnim posnetkom, in operno divo Ano Netrebko, s katero pa nikoli niso potrdili razmerja.

Danes Putin uradno živi sam – brez žene in brez potrjenih partneric. Vse ostalo ostajajo le špekulacije.