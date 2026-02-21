Putin se pripravlja na nove vpoklice, hkrati udaril po sodnikih: »Kazen mora biti neizogibna«

Ruski predsednik Vladimir Putin znova buri duhove. Na srečanju z najvišjimi sodniki v Moskvi je znova poudaril svojo trdo linijo prava in kazni, ko je dejal, da »kaznivih dejanj ni mogoče spregledati« in da morajo sodniki kazen zagotoviti neizogibno. Njegov nagovor, poln sklicev na sovjetsko preteklost in zgodovinske avtoritete, je poskušal izkazati moč ruskega pravosodja v času, ko Moskva še vodi vojno v Ukrajini.

V minulih dneh je ruski avtokrat sprejel kubanskega zunanjega ministra in ostro obsodil nove ameriške sankcije proti Kubi kot »nedopustne«, pri tem pa Moskva obljublja podporo Havani za blažitev pritiska iz ZDA. Na mednarodnem prizorišču se Putinovo delovanje zdi vse bolj obsežno in kompleksno. Analitiki opozarjajo, da Kremelj pripravlja diskretne korake k omejenemu vpoklicu rezervistov, da bi nadomestil vse hujše izgube na fronti v Ukrajini, ne da bi povzročil politični odpor, kot se je zgodilo ob veliki mobilizaciji leta 2022. Medtem ko se nadaljujejo napetosti v pogovorih o koncu vojne, ki so prejšnji teden potekali v Ženevi med predstavniki ZDA, Rusije in Ukrajine, so tuji mediji poročali o kritikah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki Putina označuje za »sužnja vojne« in opozarja na širše ambicije Moskve.

Rusija kljub pritiskom in kritikam nadaljuje vojaške priprave in utrjuje odnose s svojimi zavezniki, medtem ko si javnost želi, da bi se vojna leta 2026 končala. Putin svojo politiko kaže tako z ostrimi besedami proti Zahodu kot s tesnejšim sodelovanjem s tradicionalnimi partnerji. S tem Rusijo še bolj potiska v središče napetosti, ki segajo daleč prek ene same države ali konflikta.