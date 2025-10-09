Putin si ni mislil, da bo od njega dobil takšno strateško klofuto! Usodna odločitev sprejeta za zaprtimi vrati

Turčija bi lahko do konca leta 2028 pokrila več kot polovico svojih potreb po plinu – s kombinacijo domače proizvodnje in uvoza utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz Združenih držav. Takšen razvoj dogodkov bi bil resen udarec za zadnji večji evropski trg za ruski in iranski plin. Washington že dolgo odkrito pritiska na svoje zaveznike, vključno z Ankaro, naj prekinejo energetske vezi z Moskvo in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na srečanju v Beli hiši 25. septembra pozval turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, naj zmanjša nakupe ruskega plina. Ankarin načrt predvideva uporabo ruskega in iranskega plina za domače potrebe, medtem ko bi se lastna proizvodnja in uvoženi LNG preusmerila na evropski trg.

Ruske pogodbe se bodo iztekle

Ruski delež na turškem trgu plina se je z več kot 60 odstotkov v začetku 2000-ih zmanjšal na 37 odstotkov v prvi polovici leta 2025. Medtem ko so skoraj vse evropske države po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 prekinile uvoz plina iz Rusije, Turčija ostaja zadnji večji kupec ruskega plina v Evropi.

Po izračunih bi lahko Turčija do leta 2028 proizvedla in uvozila več kot 26 milijard kubičnih metrov plina letno – skoraj dvakrat več kot sedanjih 15 milijard.

Dolgoročne pogodbe Moskve za dobavo 22 milijard kubičnih metrov na leto prek plinovodov Modri ​​tok in Turški tok se bodo kmalu iztekle, iranska pogodba za dobavo 10 milijard kubičnih metrov pa se konča sredi prihodnjega leta. Pogodbe z Azerbajdžanom, v skupni vrednosti 9,5 milijarde kubičnih metrov, veljajo do leta 2030 in 2033. Turčija bo verjetno podaljšala nekatere od teh pogodb, vendar pod bolj fleksibilnimi pogoji in za manjše količine. Hkrati se domača proizvodnja plina povečuje, terminali za utekočinjeni zemeljski plin pa se širijo, da bi lahko sprejeli pošiljke iz Združenih držav Amerike in Alžirije.

Ameriški plin

Novi dogovori z ameriškimi dobavitelji, vredni približno 43 milijard dolarjev, vključujejo 20-letni dogovor z družbo Mercuria, podpisan septembra. Zmogljivost turškega terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) že znaša 58 milijard kubičnih metrov na leto – kar je dovolj za kritje celotne porabe države.

Turčija ostaja zadnji večji kupec ruskega plina v Evropi. FOTO: Alexei Babushkin Afp

Po analizi Reutersa bi se lahko uvoz ameriškega LNG podvojil, s čimer bi domača proizvodnja in ameriški plin skupaj pokrili več kot polovico ocenjene letne porabe Turčije, ki znaša 53 milijard kubičnih metrov. To bi zmanjšalo potrebo po plinu iz ruskih, iranskih in azerbajdžanskih plinovodov na približno 26 milijard – kar je precej manj kot sedanjih 41 milijard.

Kljub vse večji energetski neodvisnosti ostajajo odnosi med Turčijo in Rusijo tesni. Ruski Rosatom gradi prvo turško jedrsko elektrarno v Akkuyu, medtem ko Moskva ostaja glavni dobavitelj surove nafte in dizla na turški trg.

Kljub temu ruski plin še vedno teče s polno zmogljivostjo. Aleksej Belogorjev, strokovnjak z Moskovskega inštituta za energetiko in finance, meni, da bi Turčija teoretično lahko v naslednjih dveh do treh letih popolnoma prenehala uvažati ruski plin, vendar tega ne bo storila, ker je »ruski plin cenovno konkurenčen, državno podjetje Botas pa ga uporablja kot orodje za pogajanja z drugimi dobavitelji«.

