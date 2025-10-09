  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PLIN

Putin si ni mislil, da bo od njega dobil takšno strateško klofuto! Usodna odločitev sprejeta za zaprtimi vrati

Turčija ostaja zadnji večji kupec ruskega plina v Evropi.
Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan. FOTO: Alexander Zemlianichenko Via Reuters
Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan. FOTO: Alexander Zemlianichenko Via Reuters
M. U.
 9. 10. 2025 | 16:45
3:39
A+A-

Turčija bi lahko do konca leta 2028 pokrila več kot polovico svojih potreb po plinu – s kombinacijo domače proizvodnje in uvoza utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz Združenih držav. Takšen razvoj dogodkov bi bil resen udarec za zadnji večji evropski trg za ruski in iranski plin. Washington že dolgo odkrito pritiska na svoje zaveznike, vključno z Ankaro, naj prekinejo energetske vezi z Moskvo in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na srečanju v Beli hiši 25. septembra pozval turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, naj zmanjša nakupe ruskega plina. Ankarin načrt predvideva uporabo ruskega in iranskega plina za domače potrebe, medtem ko bi se lastna proizvodnja in uvoženi LNG preusmerila na evropski trg.

Ruske pogodbe se bodo iztekle

Ruski delež na turškem trgu plina se je z več kot 60 odstotkov v začetku 2000-ih zmanjšal na 37 odstotkov v prvi polovici leta 2025. Medtem ko so skoraj vse evropske države po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 prekinile uvoz plina iz Rusije, Turčija ostaja zadnji večji kupec ruskega plina v Evropi.

Po izračunih bi lahko Turčija do leta 2028 proizvedla in uvozila več kot 26 milijard kubičnih metrov plina letno – skoraj dvakrat več kot sedanjih 15 milijard.

Dolgoročne pogodbe Moskve za dobavo 22 milijard kubičnih metrov na leto prek plinovodov Modri ​​tok in Turški tok se bodo kmalu iztekle, iranska pogodba za dobavo 10 milijard kubičnih metrov pa se konča sredi prihodnjega leta. Pogodbe z Azerbajdžanom, v skupni vrednosti 9,5 milijarde kubičnih metrov, veljajo do leta 2030 in 2033. Turčija bo verjetno podaljšala nekatere od teh pogodb, vendar pod bolj fleksibilnimi pogoji in za manjše količine. Hkrati se domača proizvodnja plina povečuje, terminali za utekočinjeni zemeljski plin pa se širijo, da bi lahko sprejeli pošiljke iz Združenih držav Amerike in Alžirije.

Ameriški plin

Novi dogovori z ameriškimi dobavitelji, vredni približno 43 milijard dolarjev, vključujejo 20-letni dogovor z družbo Mercuria, podpisan septembra. Zmogljivost turškega terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) že znaša 58 milijard kubičnih metrov na leto – kar je dovolj za kritje celotne porabe države.

Turčija ostaja zadnji večji kupec ruskega plina v Evropi. FOTO: Alexei Babushkin Afp
Turčija ostaja zadnji večji kupec ruskega plina v Evropi. FOTO: Alexei Babushkin Afp

Po analizi Reutersa bi se lahko uvoz ameriškega LNG podvojil, s čimer bi domača proizvodnja in ameriški plin skupaj pokrili več kot polovico ocenjene letne porabe Turčije, ki znaša 53 milijard kubičnih metrov. To bi zmanjšalo potrebo po plinu iz ruskih, iranskih in azerbajdžanskih plinovodov na približno 26 milijard – kar je precej manj kot sedanjih 41 milijard.

Kljub vse večji energetski neodvisnosti ostajajo odnosi med Turčijo in Rusijo tesni. Ruski Rosatom gradi prvo turško jedrsko elektrarno v Akkuyu, medtem ko Moskva ostaja glavni dobavitelj surove nafte in dizla na turški trg.

Kljub temu ruski plin še vedno teče s polno zmogljivostjo. Aleksej Belogorjev, strokovnjak z Moskovskega inštituta za energetiko in finance, meni, da bi Turčija teoretično lahko v naslednjih dveh do treh letih popolnoma prenehala uvažati ruski plin, vendar tega ne bo storila, ker je »ruski plin cenovno konkurenčen, državno podjetje Botas pa ga uporablja kot orodje za pogajanja z drugimi dobavitelji«.

 

 

.

Več iz teme

zemeljski plinplinovodruski plinRusijaTurčija
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREISKAVA SMRTI 37-LETNIKA

Policija pod drobnogledom: ugotovljene nepravilnosti v postopku, po katerem je umrl brat znanega Slovenca

Poklukar odredil odpravo nepravilnosti ob policijski uporabi prisilnih sredstev.
9. 10. 2025 | 18:05
18:02
Lifestyle  |  Stil
INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
9. 10. 2025 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZMENKI

Šest z zmenki povezanih strahov

Z njimi se bori domala vsak in dobro je vedeti, kako jih premagati.
9. 10. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
NATANČNA NAVODILA

Po napadu na mestnem avtobusu LPP sporoča, kaj lahko v takšnih primerih storijo potniki

V aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka.
9. 10. 2025 | 17:45
17:15
Novice  |  Slovenija
KAM GRE RAZLIKA?

SDS: Za dolgotrajno oskrbo zbranih 255 milijonov, porabljenih le 171

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi o izzivih izvajanja pravic. SDS predlagala moratorij na pobiranje prispevka in oprostitev upokojencev plačevanja, a odbor predlogov ni sprejel.
9. 10. 2025 | 17:15
17:09
Lifestyle  |  Stil
POMAGAJMO JIM

Da bi ptice preživele zimo, potrebujejo našo pomoč

Hraniti jih je treba do pomladi, a se morajo na krmilnico navaditi.
9. 10. 2025 | 17:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki