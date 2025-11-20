Putin spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, noč je preživel v bolnišnici

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo razkril, da je nedavno opravil redni zdravniški pregled in da je njegovo zdravstveno stanje odlično, ob sklicevanju na ruske medije poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Hvala Bogu je bilo vse v redu,« je med ogledom razstave v Moskvi dejal 73-letni ruski predsednik. Pojasnil je, da je pred kratkim opravil zdravniški pregled, zaradi katerega je v bolnišnici tudi prenočil.

Putinovo zdravstveno stanje je bilo v zadnjih letih pogosto predmet ugibanj, med drugim zato, ker se v določenih obdobjih dlje časa ni pojavljal v javnosti. V Kremlju so govorice o zdravstvenih težavah dolgoletnega voditelja vztrajno zanikali in trdili, da je v odlični kondiciji.

Pojavljale so se tudi špekulacije o tem, da ima Putin dvojnika ali več dvojnikov, ki naj bi ga nadomeščali na določenih javnih nastopih, kar so v Kremlju prav tako zanikali.