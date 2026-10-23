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Putin sredi mirovnih pogovorov šokiral: »Genetske raziskave kažejo, da smo isti narod« (VIDEO)

Medtem ko Američani pripravljajo nov krog mirovnih pogajanj, je ruski predsednik znova pod vprašaj postavil ukrajinsko ozemeljsko suverenost. V posnetku, ki se širi po spletu, se sklicuje celo na domnevne genetske raziskave.
FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters
FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters
G. P.
 23. 10. 2026 | 10:02
4:14
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Ravno ko se je po več mesecih diplomatskih prizadevanj pojavila možnost novih mirovnih pogovorov med Rusijo, Ukrajino in Združenimi državami Amerike, je ruski predsednik Vladimir Putin poskrbel za novo odmevno izjavo. V pogovoru z ruskim novinarjem je zatrdil, da Rusi in Ukrajinci pravzaprav predstavljajo en narod, pri čemer se je skliceval na domnevne genetske raziskave. Posnetek njegovih besed se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Izjava je pritegnila posebno pozornost, saj je Putin le dan pred tem gostil ameriškega odposlanca, ki skuša doseči dogovor o končanju vojne v Ukrajini. 

»To ni njihovo ozemlje, temveč zgodovinska Rusija«

Putin je v četrtek, 22. oktobra, komentiral predlog ukrajinskega predsednika, da bi spopade zamrznili na trenutni frontni črti. Ruski predsednik je možnost, da bi Ukrajina obdržala ozemlje, ki ga še nadzoruje, pospremil s trditvijo, da okupirana območja v resnici pripadajo Rusiji. »To ni njihovo ozemlje. To je zgodovinsko rusko ozemlje,« je dejal. »Ukrajinski narod nam je zelo blizu. Najnovejše genetske raziskave kažejo, da so Rusi in Ukrajinci en narod,« je zatrdil.

Na katere raziskave se sklicuje, ni pojasnil. Njegove besede so tako ostale brez konkretne utemeljitve, obenem pa znova odpirajo vprašanje njegovega odnosa do ukrajinske državnosti in samostojne narodne identitete. Putin sicer že več let zagovarja stališče o zgodovinski povezanosti obeh narodov, s katerim utemeljuje tudi ruske ozemeljske zahteve.

Le dan pred odmevnim intervjujem se je Putin v Sankt Peterburgu sestal s posebnim ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom. Ta je v Rusijo prispel po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Oslu, kjer so razpravljali o možnostih za končanje vojne. Witkoff je ruski strani predstavil nove ameriške predloge za mirovno ureditev. Po srečanju je sporočil, da obstaja možnost obnovitve tristranskih pogajanj med Rusijo, Ukrajino in ZDA. Naslednji krog bi lahko potekal okoli 10. novembra v Abu Dabiju, vendar natančen termin še ni potrjen.

Putin je načeloma pristal na nadaljevanje pogovorov, a pri tem poudaril, da Rusija ne želi zgolj začasne prekinitve spopadov, temveč dolgoročno ureditev varnostnih razmer. Ključna razhajanja ostajajo. Ukrajina podpira prekinitev ognja in zamrznitev spopadov na sedanji frontni črti, Rusija pa še naprej zahteva obsežne ozemeljske in varnostne koncesije.

Zelenski opozarja: To smo že slišali

Ukrajinski predsednik Zelenski je ob napovedih novih pogovorov opozoril, da je Rusija pripravljenost za pogajanja v preteklosti že večkrat napovedala, nato pa spremenila stališče ali odpovedala srečanja. »Bomo videli, kaj se bo zgodilo tokrat,« je dejal. Kijev po njegovih besedah podpira ameriške predloge za prekinitev ognja, ustavitev napadov na energetsko infrastrukturo in izmenjavo vojnih ujetnikov. Ukrajina hkrati zahteva varnostna jamstva, ki bi preprečila novo rusko invazijo, ter zavrača zahteve po umiku z ozemlja, ki ga še nadzoruje.

FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters
FOTO: Gavriil Grigorov Via Reuters

Da pot do dogovora še zdaleč ni preprosta, nakazujejo tudi izjave iz Kremlja. Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov je po srečanju z ameriškim odposlancem ocenil, da novi pristopi Kijeva in evropskih držav vsebujejo le malo koristnega za rešitev konflikta. Ruska stran želi, da bi se prihodnji pogovori osredotočili predvsem na vzpostavitev povojnega varnostnega sistema za Rusijo in Ukrajino. Zelenski pa vztraja, da mora biti prvi korak ustavitev spopadov.

Putin je medtem v četrtkovem intervjuju ponovil, da je Rusija še vedno pripravljena iskati diplomatsko rešitev. Toda hkrati je posvaril, da bo Moskva svoje vojaške cilje dosegla tudi, če dogovora ne bo.

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