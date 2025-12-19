Putin udaril po EU in znova zagrozil: »Videli boste do novega leta …«

Vladimir Putin je v tradicionalnem, večurnem letnem nastopu o »stanju naroda« znova postregel z mešanico grobih žalitev, velikih obljub in ostrih groženj. Pred približno 700 novinarji, ob tem pa naj bi prejeli okoli tri milijone vprašanj državljanov, je trdil, da se ukrajinske sile »umikajo v vse smeri« in da ima Rusija »strateško pobudo«. Hkrati je vztrajal, da Moskva želi mir – vendar le pod pogoji, ki vključujejo umik Ukrajine z območij Donbasa in odpoved članstvu v Natu. Do konca leta je napovedal še »nove vojaške uspehe«, nastop pa sklenil s pomenljivo napovedjo: »Videli boste do novega leta …« Najbolj odmevno je napadel Evropo. Evropske voditelje je označil za roparje, razprave o morebitni uporabi zamrznjenega ruskega premoženja pa pospremil z besedami, da »kraja ni prava beseda« – po njegovem gre za »rop«. Ob tem je zagrozil, da bo Evropa, če bo ubrala to pot, nosila »težke posledice«, in dodal, da bi takšna poteza lahko omajala zaupanje v evroobmočje. V istem dihu je zavračal trditve, da bi Rusija nameravala napasti Evropo: »Ali res mislijo, da bomo napadli Evropo? To je nesmisel,« je dejal in Zahod obtožil, da »ustvarja podobo sovražnika«.

Hvalil ameriškega predsednika

Nastop so spremljale tudi pohvale na račun Donalda Trumpa, ki ga je izpostavil zaradi »resnih prizadevanj« za končanje vojne. Ob tem je ponavljal, da Rusija ne prevzema odgovornosti za žrtve: »Ne štejemo se za odgovorne za izgube človeških življenj, saj nismo mi začeli te vojne.« V nadaljevanju je poudaril, da je Rusija pripravljena na pogajanja, odgovornost za zastoj pa pripisal drugi strani: »Vprašanje je v celoti na strani drugega,« in še ostreje: »Žoga je povsem na strani naših tako imenovanih zahodnih nasprotnikov … in njihovih evropskih pokroviteljev. Pripravljeni smo na pogajanja.« Posebej kontroverzne so bile tudi njegove besede o volitvah v Ukrajini. Tik pred koncem nastopa je dejal, da je Rusija »pripravljena razmisliti« o začasni prekinitvi napadov, da bi Kijev lahko izvedel volitve, ter dodal, da bi morali pri glasovanju sodelovati tudi ukrajinski državljani, ki živijo v Rusiji. Pri tem je treba poudariti, da ukrajinska ustava volitev med vojnim stanjem ne dopušča, Kijev pa opozarja tudi na resna varnostna tveganja in možnost ruskega vmešavanja. K izvedbi volitev je pozval tudi Trump in namignil, da vlada Zelenskega z vojno odlaša z odhodom na volišča.

FOTO: Wojtek Radwanski Afp

Putin se je dotaknil tudi domnevnega prvega napada ukrajinskih dronov na ruski tanker v Sredozemlju. Dejal je, da napad ne bo vplival na oskrbo, a poudaril, da bo Moskva vedno odgovorila in opozoril, da lahko takšne poteze privedejo do »doslej še nevidene eskalacije« in celo do »velikega mednarodnega konflikta«. Dodal je še, da Rusija po njegovih besedah redno vrača z »veliko močnejšimi udarci«.

V takšnem stanju je po njegovih besedah Rusija

Oster je bil tudi do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ko je ta objavil posnetek iz Kupjanska, na katerem naj bi bila ukrajinska zastava, je Putin podvomil o njegovi avtentičnosti in Zelenskega označil za »umetnika, in to nadarjenega«. Ob tem ga je posmehljivo izzval: »Zakaj stati na pragu? Vstopite noter!« Dokazov za svoje trditve ni navedel, a sporočilo je jasno – Kremelj tudi na simbolni ravni spodkopava ukrajinska sporočila. Ob robu vojne je Putin govoril še o notranjih razmerah in skušal prikazati, da Rusija kljub sankcijam ostaja stabilna. Sankcije so po njegovih besedah prinesle »določene težave«, vendar država še vedno zaključuje proizvodne projekte, v Rusijo pa naj bi se vračali tudi »nadarjeni« znanstveniki in mladi strokovnjaki. Posebej je izpostavil vojsko: trdil je, da se mladi množično prijavljajo za fronto, celo v tolikšni meri, da je moralo ministrstvo uvesti izbirni postopek za razpoložljiva mesta, lani pa naj bi se vojski pridružilo »več kot 400.000 ljudi«.

Čeprav je Putin nastop večkrat ovil v govor o miru, so njegove zahteve in ton jasni: mir vidi izključno po ruskih pogojih, Evropi sporoča, naj se ne dotika zamrznjenega premoženja, Ukrajini pa postavlja okvir, v katerem naj bi se umikala, in popuščala. In medtem ko Trump v Washingtonu pravi, da so pogovori »blizu nečesa konkretnega« in da »obstaja možnost, da to rešimo, morda že kmalu«, Putin pušča stavek, ki zveni kot opozorilo – ali napoved novega pritiska: »Videli boste do novega leta …«