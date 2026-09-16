Putin v kampanjo potegnil hokejsko legendo: v predvolilnem oglasu športni zvezdnik, ki je pisal zgodovino (VIDEO)

Ruska vladajoča stranka Enotna Rusija je pred volitvami v državno dumo objavila nove predvolilne oglase, v enem od njih pa se pojavi tudi hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin, eden največjih igralcev v zgodovini lige NHL.

Aleksandr Ovečkin. FOTO: Brad Mills/reuters

Ovečkin sicer na volitvah ne kandidira, ampak nastopa kot ena od znanih osebnosti, ki podpirajo stranko predsednika Vladimirja Putina.

Ruski poslovni časnik Vedomosti je objavil posnetke, na katerih je Ovečkin skupaj z drugimi znanimi podporniki oblasti. Med njimi sta tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in Margarita Simonjan, glavna urednica televizijske mreže RT.

Vladimir Putin FOTO: Anastasia Barashkova Reuters

Putina podpira že vrsto let

Ovečkinova naklonjenost Putinu ni nova. Leta 2017 je ustanovil gibanje Putin Team, katerega cilj naj bi bil povezati ljudi, ki so ponosni na Rusijo in želijo državo okrepiti. Po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 je bil pri političnih izjavah bolj previden, a je takrat dejal, da upa na konec vojne in mir. Ob tem je še vedno poudarjal, da je Putin njegov predsednik.

Hokejska legenda, ki je podrla zgodovinski rekord

Štiridesetletni Ovečkin velja za enega največjih hokejistov vseh časov. Celotno kariero v ligi NHL je odigral za Washington Capitals, ki so ga leta 2004 izbrali kot prvega na naboru. Leta 2018 je kot kapetan moštvo popeljal do Stanleyjevega pokala.

Lani je dosegel 895. gol v NHL in s tem podrl dolgoletni rekord Wayna Gretzkyja, za katerega so številni menili, da ga ne bo mogoče preseči. Julija je s Capitals podpisal še enoletno podaljšanje pogodbe.

Volitve v rusko dumo bodo potekale od 18. do 20. septembra. Volivci bodo izbirali vseh 450 poslancev spodnjega doma parlamenta. Enotna Rusija je že zdaj daleč največja stranka v dumi, saj je na volitvah leta 2021 osvojila 324 sedežev.