Ruski predsednik Vladimir Putin je v pogovoru s priznanim režiserjem Emirjem Kusturico znova spregovoril o vojni v Ukrajini, Zahodu in prihodnosti Rusije.

»Prestopite na našo stran, to je prava stran zgodovine«

Najbolj odmevne besede je Putin namenil ukrajinskim vojakom. Pojasnil je, da jih ne želi pozivati k predaji, saj bi bilo to po njegovem mnenju ponižujoče. Namesto tega jih je pozval, naj prestopijo na rusko stran, ki jo je označil za skupno in pravo stran zgodovine. Ruski predsednik je ob tem znova obtožil Zahod, da poskuša oslabiti Rusijo s politiko »deli in vladaj«.

Spregovoril je tudi o demografskem in gospodarskem nazadovanju Ukrajine po razpadu Sovjetske zveze. Trdil je, da je število prebivalcev države z več kot 50 milijonov upadlo na približno 20 milijonov.

Režiser Emir Kusturica je v okviru snemanja dokumentarnega filma »Naš krst: Patriarh«, posvečenega 80. rojstnemu dnevu patriarha Kirila, poglavarja Ruske pravoslavne cerkve, opravil intervju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Po njegovih besedah takšno stanje ni posledica ruskih raketnih napadov, temveč notranjih težav Ukrajine. Za razmere je obtožil ukrajinske oblasti.

Gre za Putinove trditve, ki jih je treba razumeti tudi v kontekstu ruske invazije na Ukrajino. Rusija je februarja 2022 začela obsežno vojaško invazijo, vojna pa je povzročila številne smrti, razseljevanje prebivalstva in veliko uničenje.

Putin: Rusija lahko postane nova Noetova barka

Kusturica je ruskega predsednika vprašal tudi, ali bi lahko Rusija postala nekakšna Noetova barka za ljudi, ki želijo ohraniti krščanske vrednote. Putin je odgovoril pritrdilno. Pri tem se je skliceval na staro pravoslavno predstavo o Moskvi kot tretjem Rimu, po kateri je ruska prestolnica naslednica duhovnega izročila starega Rima in Bizanca. Po njegovem prepričanju se nekateri prebivalci evropskih držav že selijo v Rusijo, ker želijo živeti v skladu s tradicionalnimi vrednotami. Poudaril je, da Rusija po njegovem mnenju ne more biti zatočišče samo za pravoslavne kristjane, temveč tudi za pripadnike drugih veroizpovedi. Izpostavil je štiri tradicionalne religije v Rusiji: pravoslavno krščanstvo, islam, judovstvo in budizem. Kot je pojasnil, lahko Rusija z ohranjanjem teh vrednot postane prostor, kjer ljudje živijo v skladu s svojimi prepričanji.

Presenetljiva primerjava komunizma in krščanstva

Putin se je dotaknil tudi sovjetske preteklosti in izrekel zanimivo primerjavo. Dejal je, da sta imela komunizem in krščanstvo v svojih začetnih idejah veliko skupnega, predvsem poudarjanje bratstva in skupnosti. Po njegovem mnenju je bila socialistična ideja sprva privlačna za številne ljudi po svetu, pozneje pa se je sovjetski sistem sprevrgel v represijo, zatiranje drugače mislečih in koncentracijska taborišča.

Ruski predsednik se je spomnil tudi svoje preteklosti v sovjetski obveščevalni službi KGB

Povedal je, da so bili v tej organizaciji posebni oddelki, ki so nadzorovali verske skupnosti. Ob tem je zatrdil, da so se vsi uslužbenci teh oddelkov, ki jih osebno pozna, pozneje krstili.

Opozoril tudi na nemire v Evropi

Proti koncu pogovora se je ruski predsednik dotaknil še protestov in nemirov v evropskih mestih. Ocenil je, da ne gre zgolj za nasilje posameznih izgrednikov, temveč za odraz globljih družbenih težav.

Ob tem je poudaril, da so se s podobnimi dogodki v preteklosti srečevale tudi druge države. Kusturica sicer že vrsto let javno podpira Putina. Leta 2012 se je udeležil njegove predsedniške inavguracije, štiri leta pozneje pa ga je ruski predsednik odlikoval z redom prijateljstva za krepitev rusko-srbskih odnosov. Ponovno sta se srečala aprila 2024 v Moskvi, kjer sta govorila o filmskih projektih in političnih vprašanjih.