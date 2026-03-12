Septembra je Dmitrij Medvedjev izjavil, da bi lahko sovražne države v Rusijo uvažale nevarne mikroorganizme in rastline. Navedel je, da to vključuje patogene, ki povzročajo hude nalezljive bolezni, poroča Lenta. Medvedjev je nekdanji ruski predsednik in premier, ki od začetka vojne v Ukrajini svetu grozi z jedrskim uničenjem in kateremu so Ukrajinci že večkrat svetovali, naj preneha piti in pijan objavljati na družbenih omrežjih, je zdaj Rusijo posvaril pred novo grožnjo, in sicer, pred »zombi apokalipso.«

»Zombi apokalipsa, prikazana v igri in televizijski seriji Zadnji od nas (The Last of Us), morda ni več znanstvena fantastika,« je namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev zapisal v svojem članku Nove tehnologije: stopnišče v nebo ali pot v pekel, objavljenem v publikaciji Expert, navaja ruska Lenta.

Po Medvedjevu so ZDA ustvarile vojaško-biološko mrežo in za poligone za testiranja uporabljale druge države. Trdi, da obstaja približno 400 ameriških laboratorijev z »dvojnim namenom« na Bližnjem vzhodu, v Aziji in Afriki.

»Rezultati teh laboratorijskih raziskav Združenim državam Amerike omogočajo boljše upravljanje širjenja epidemij,« trdi Medvedjev.

»Torej po določenem času zombi apokalipsa, ki so jo Američani sami prikazali v igri in televizijski seriji The Last of Us, morda ne bo več takšna fantazija,« nadaljuje.

Če niste seznanjeni z zgodbo: v priljubljeni videoigri in televizijski seriji The Last of Us zombi apokalipso povzroči pandemija mutirane parazitske glive iz rodu Cordyceps. Ta gliva napade človeške možgane, popolnoma prevzame nadzor nad okuženimi in jih spremeni v agresivna, krvoločna bitja.

Septembra je Medvedjev izjavil, da bi lahko sovražne države v Rusijo uvažale nevarne mikroorganizme in rastline. Navedel je, da to vključuje patogene, ki povzročajo hude nalezljive bolezni, poroča Lenta.

Trdi tudi, da bi nadaljnji napredek v genskem inženirstvu in sintetični biologiji lahko omogočil ustvarjanje povsem novih patogenov v laboratorijih ter da bi se takšni patogeni lahko širili na načine, ki bi jih bilo izjemno težko – ali skoraj nemogoče – spremljati in dokazati, od kod izvirajo.

Medvedjev je v svojem nastopu opozoril tudi, da bi umetna inteligenca lahko uničila milijone delovnih mest, omogočila množične kibernetske napade na ključno infrastrukturo in celo prevzela nadzor nad ključnimi sistemi, kot so jedrske elektrarne.