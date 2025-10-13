Putinov kolega ima srhljivo opozorilo: »Ukrajina bi lahko izginila kot država. Problem je on«

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je opozoril, da bi Ukrajina lahko prenehala obstajati kot država, zato se mora ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po njegovih besedah ​​»usesti za pogajalsko mizo in nujno ukrepati.«

Lukašenko je dejal, da je prej za nezmožnost doseganja dogovora krivil evropske voditelje in Evropo, vendar naj bi v zadnjih dneh prejemal poplavo informacij, po katerih »težava ni v Združenih državah Amerike, ki so zelo zainteresirane za napredek, niti v Rusiji, ki je pripravljena na napredek, niti v evropskih voditeljih, temveč v Volodimirju Zelenskem«.

Beloruski voditelj meni, da bi lahko na Zelenskega izvajali močan pritisk, nakar bi, kot pravi, »pod tem pritiskom sprejeli ustrezne odločitve,« je navedla Pravda.

Trump ne izključuje dobave tomahawkov Ukrajini Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da ne izključuje dobave raket tomahawk Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne. Da sta s Trumpom govorila o morebitni dobavi raket tomahawk, je minuli konec tedna sporočil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je še dejal, se želi o tem pogovoriti z Rusijo, pri tem pa se vprašal: »Ali si (Rusi) želijo, da bi v njihovo smer leteli tomahawki? Mislim, da ne.« Dodal je, da bi lahko ruskim predstavnikom rekel: »Poslušajte, če se ta vojna ne konča, vam bomo poslali tomahawke.«

»Ukrepati je treba nujno. Rusija napreduje na fronti in in to bi lahko privedlo do izginotja Ukrajine kot države,« je bil jasen Lukašenko.

Meni, da bi se moral ukrajinski predsednik umiriti

Lukašenko je glede možnosti, da bi Združene države Ukrajini dobavile križarske rakete dolgega dosega Tomahawk, dejal, da bi se morali »v zvezi s tem umiriti«. »Naš prijatelj Donald Trump ima določeno taktiko pri reševanju najpomembnejših vprašanj. Zato včasih pritiska na pristojne institucije in ljudi, včasih deluje bolj ostro, nato pa se nekoliko umakne. Torej ne gre jemati dobesedno, da se bo vse to sprožilo jutri,« je dodal.