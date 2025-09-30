Putinov kolega zagrozil zvezi NATO: »Če boste sestrelili ruska in beloruska letala, bo sledilo tole«

Beloruski predsednik, ki je tesni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, Aleksander Lukašenko, je ostro obsodil nedavne izjave NATA o načrtih za sestrelitev ruskih ali beloruskih letal, ki jih je označil za »nerazumne in nepremišljene« ter opozoril, da bo vsakemu takšnemu dejanju sledil »bliskovit odziv«.

Aleksander Lukašenko FOTO: Ramil Sitdikov/Afp

Lukašenko je v pogovoru z novinarjem VGTRK primerjal retoriko NATA z nedavnim korakom Minska proti Poljski in spomnil, kako je Belorusija proaktivno obveščala Varšavo o brezpilotnih letalnikih. Kot je znano, je Belorusija obvestila Poljsko in Litvo o približevanju neznanih letečih predmetov njunima državama.

»Presenečeni sta bili celo, da smo ju obvestili. Kaj pa zdaj - ali bodo zaradi tega sestrelili naša letala, helikopterje ali ruska letala? Tako se ne dela, naši sosedje se tako ne obnašajo,« je dejal Lukašenko.

Hkrati je kritiziral nedavno odločitev Poljske, da zapre mejo z Belorusijo, in to potezo označil za »še večjo goljufijo«, je navedel Tass.com.