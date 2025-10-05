Putinov napad tik ob meji z EU: Poljska prižgala alarm, Nato v zrak poslal lovce

Ponoči je Rusija izvedla enega najhujših zračnih napadov na Ukrajino v zadnjih treh letih vojne. Val raket, bomb in brezpilotnih letal je zajel mesto Lvov, le približno 70 kilometrov od poljske meje. Zaradi bližine območja so Natove zračne sile dvignile lovce, Poljska pa je razglasila visoko pripravljenost svojih protizračnih sistemov.

Mesto Lvov je ponoči doživelo okoli 45 eksplozij. Nad mestom so se dvigovali gosti oblaki črnega dima, prebivalci so morali ostati v zaprtih prostorih in zapreti okna, gasilci pa so celo noč gasili številne požare. Gre za najobsežnejši kombinirani raketni, brezpilotni in letalski napad na območje Lvova od začetka ruske invazije leta 2022.

Po poročanju ukrajinskih oblasti je bilo v petih urah izvedenih približno 25 napadov, kar je povzročilo izpade elektrike in številne požare. Med zadetimi tarčami je bil tudi tehnološki park Sparrow, za katerega so ruski viri trdili, da ga uporablja Nato, a mestne oblasti vztrajajo, da gre za civilni objekt.

Vojak 115. ločene mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil strelja proti ruskim enotam na frontni črti v regiji Harkov. FOTO: Sofiia Gatilova Reuters

Uporabljeni hipersonični izstrelki

V napadu so bile uporabljene strateške letalske enote Tu-95MS in Tu-160, ki sicer sodijo v jedrsko bojno letalstvo. Izstreljene so bile hipersonične rakete Kinzhal, ki stanejo okoli 11 milijonov funtov na kos, pa tudi manevrirne rakete Kalibr, vodene bombe in približno 700 dronov.

V Lvovski regiji so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, več jih je ranjenih. Med huje poškodovanimi je šestletni deček s hudo poškodbo glave, ranjena je bila tudi 60-letna ženska. V vasi Lapaivka sta umrli dve osebi. Iskalne akcije pod ruševinami še potekajo.

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Poljska v pripravljenosti, Nato v zraku

Med napadi so poljske oborožene sile potrdile, da so Natova letala izvajala zaščitne operacije v poljskem zračnem prostoru, njihovi sistemi zračne obrambe pa so bili pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Poljska vojska je sporočila, da gre za preventivne ukrepe za zaščito prebivalstva in zračnega prostora ob meji z Ukrajino.

Reševalci nosijo poškodovano osebo na nosilih čez ruševine stanovanjske hiše v regiji Lvov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Ruske sile niso napadle le Lvova. V Zaporožju je bil v napadu z droni Shahed in vodenimi bombami ubit en človek, prekinjene so bile dobave elektrike in vode. V zahodni regiji Ivano-Frankivsk je bila tarča termoelektrarna Burštin, napadli so tudi termoelektrarno Ladižin v Viniciji. Izvzeta ni bila niti Odesa, kjer je jata dronov povzročila več požarov.

V Sloviansku je bilo ranjenih osem ljudi, med njimi 13-letni deček, ko so tri vodene bombe zadele devetnadstropno stanovanjsko zgradbo in šolo.

Zelenski: »Evropa in ZDA morata ukrepati«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da je bilo izvedenih več kot 50 raketnih napadov in približno 500 napadov z droni. Skupno je bilo doslej potrjenih pet smrtnih žrtev. »Reševalne in iskalne operacije so v polnem teku. Rusi so znova udarili po naši infrastrukturi – po vsem, kar omogoča normalen vsakdan,« je dejal.

Po njegovih besedah je nujno zagotoviti dodatno zaščito zračne obrambe in pospešiti izvajanje obrambnih dogovorov. »Samo tako bomo lahko izničili to zračno teroristično kampanjo. Amerika in Evropa morata ukrepati, da ustavita Putina,« je dodal.