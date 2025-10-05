  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA V UKRAJINI

Putinov napad tik ob meji z EU: Poljska prižgala alarm, Nato v zrak poslal lovce

Gre za najobsežnejši kombinirani raketni, brezpilotni in letalski napad na območje Lvova od začetka ruske invazije leta 2022.
Gasilci gasijo goreči kombi na dvorišču stanovanjske hiše, ki je bila poškodovana med jutranjimi ruski napadi. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Gasilci gasijo goreči kombi na dvorišču stanovanjske hiše, ki je bila poškodovana med jutranjimi ruski napadi. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Vojak 115. ločene mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil strelja proti ruskim enotam na frontni črti v regiji Harkov. FOTO: Sofiia Gatilova Reuters

Vojak 115. ločene mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil strelja proti ruskim enotam na frontni črti v regiji Harkov. FOTO: Sofiia Gatilova Reuters

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Reševalci nosijo poškodovano osebo na nosilih čez ruševine stanovanjske hiše v regiji Lvov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Reševalci nosijo poškodovano osebo na nosilih čez ruševine stanovanjske hiše v regiji Lvov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

FOTO: Stringer Afp

FOTO: Stringer Afp

Gasilci gasijo goreči kombi na dvorišču stanovanjske hiše, ki je bila poškodovana med jutranjimi ruski napadi. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
Vojak 115. ločene mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil strelja proti ruskim enotam na frontni črti v regiji Harkov. FOTO: Sofiia Gatilova Reuters
FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
Reševalci nosijo poškodovano osebo na nosilih čez ruševine stanovanjske hiše v regiji Lvov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
FOTO: Stringer Afp
N. P.
 5. 10. 2025 | 12:40
3:46
A+A-

Ponoči je Rusija izvedla enega najhujših zračnih napadov na Ukrajino v zadnjih treh letih vojne. Val raket, bomb in brezpilotnih letal je zajel mesto Lvov, le približno 70 kilometrov od poljske meje. Zaradi bližine območja so Natove zračne sile dvignile lovce, Poljska pa je razglasila visoko pripravljenost svojih protizračnih sistemov.

Mesto Lvov je ponoči doživelo okoli 45 eksplozij. Nad mestom so se dvigovali gosti oblaki črnega dima, prebivalci so morali ostati v zaprtih prostorih in zapreti okna, gasilci pa so celo noč gasili številne požare. Gre za najobsežnejši kombinirani raketni, brezpilotni in letalski napad na območje Lvova od začetka ruske invazije leta 2022.

Po poročanju ukrajinskih oblasti je bilo v petih urah izvedenih približno 25 napadov, kar je povzročilo izpade elektrike in številne požare. Med zadetimi tarčami je bil tudi tehnološki park Sparrow, za katerega so ruski viri trdili, da ga uporablja Nato, a mestne oblasti vztrajajo, da gre za civilni objekt.

Vojak 115. ločene mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil strelja proti ruskim enotam na frontni črti v regiji Harkov. FOTO: Sofiia Gatilova Reuters
Vojak 115. ločene mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil strelja proti ruskim enotam na frontni črti v regiji Harkov. FOTO: Sofiia Gatilova Reuters

Uporabljeni hipersonični izstrelki

V napadu so bile uporabljene strateške letalske enote Tu-95MS in Tu-160, ki sicer sodijo v jedrsko bojno letalstvo. Izstreljene so bile hipersonične rakete Kinzhal, ki stanejo okoli 11 milijonov funtov na kos, pa tudi manevrirne rakete Kalibr, vodene bombe in približno 700 dronov.

V Lvovski regiji so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, več jih je ranjenih. Med huje poškodovanimi je šestletni deček s hudo poškodbo glave, ranjena je bila tudi 60-letna ženska. V vasi Lapaivka sta umrli dve osebi. Iskalne akcije pod ruševinami še potekajo.

FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Poljska v pripravljenosti, Nato v zraku

Med napadi so poljske oborožene sile potrdile, da so Natova letala izvajala zaščitne operacije v poljskem zračnem prostoru, njihovi sistemi zračne obrambe pa so bili pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Poljska vojska je sporočila, da gre za preventivne ukrepe za zaščito prebivalstva in zračnega prostora ob meji z Ukrajino.

Reševalci nosijo poškodovano osebo na nosilih čez ruševine stanovanjske hiše v regiji Lvov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
Reševalci nosijo poškodovano osebo na nosilih čez ruševine stanovanjske hiše v regiji Lvov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Ruske sile niso napadle le Lvova. V Zaporožju je bil v napadu z droni Shahed in vodenimi bombami ubit en človek, prekinjene so bile dobave elektrike in vode. V zahodni regiji Ivano-Frankivsk je bila tarča termoelektrarna Burštin, napadli so tudi termoelektrarno Ladižin v Viniciji. Izvzeta ni bila niti Odesa, kjer je jata dronov povzročila več požarov.

V Sloviansku je bilo ranjenih osem ljudi, med njimi 13-letni deček, ko so tri vodene bombe zadele devetnadstropno stanovanjsko zgradbo in šolo.

Zelenski: »Evropa in ZDA morata ukrepati«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da je bilo izvedenih več kot 50 raketnih napadov in približno 500 napadov z droni. Skupno je bilo doslej potrjenih pet smrtnih žrtev. »Reševalne in iskalne operacije so v polnem teku. Rusi so znova udarili po naši infrastrukturi – po vsem, kar omogoča normalen vsakdan,« je dejal.

Po njegovih besedah je nujno zagotoviti dodatno zaščito zračne obrambe in pospešiti izvajanje obrambnih dogovorov. »Samo tako bomo lahko izničili to zračno teroristično kampanjo. Amerika in Evropa morata ukrepati, da ustavita Putina,« je dodal.

FOTO: Stringer Afp
FOTO: Stringer Afp

Več iz teme

vojna v UkrajiniUkrajinaLvovvojnaPoljskaVolodimir Zelenskismrtne žrtveNatoRusijabrezpilotna letalaOdesa
ZADNJE NOVICE
13:15
Bulvar  |  Domači trači
SOVRAŽNI KOMENTARJI

Tina Gaber Golob razkrila, kako zlobni so nekateri ljudje do nje (FOTO)

»Toliko, kolikor jih zdaj dobim v enem dnevu ...«
5. 10. 2025 | 13:15
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Irena Debeljak (bralka dušnega zapisa): V Sloveniji se začenja vstajenje luči (Suzy)

»Ni res, da si družino izberemo sami. Duše, ki nosijo božansko esenco, so bolj ali manj zasužnjene in nimajo možnosti odločati, kam bodo šle.«
5. 10. 2025 | 13:00
12:40
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Putinov napad tik ob meji z EU: Poljska prižgala alarm, Nato v zrak poslal lovce

Gre za najobsežnejši kombinirani raketni, brezpilotni in letalski napad na območje Lvova od začetka ruske invazije leta 2022.
5. 10. 2025 | 12:40
12:14
Novice  |  Svet
HUMANITARNA FLOTA

Greta naj bi v priporu doživljala pekel, menda so jo silili poljubljati izraelsko zastavo

O nevzdržnih razmerah med pridržanjem so poročali tudi drugi akivisti.
5. 10. 2025 | 12:14
11:41
Live
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA NE POČIVA

Tri osebe zasul plaz, reševanje otežujeta tudi dež in sneg

Takoj je stekla reševalna akcija.
5. 10. 2025 | 11:41
11:05
Šport  |  Odmevi
MOTO GP

Marquez grdo padel: znano, kako hudo je z njim (VIDEO)

Španec je zdrsnil s steze ob visoki hitrosti, v pesku pa ga je začelo premetavati.
5. 10. 2025 | 11:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki