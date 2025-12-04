Vodja Čečenije Ramazan Kadirov je izjavil, da je pripravljen na vojno z evropskimi državami. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je sporočil, da njegova vojska potrebuje le ukaz iz Moskve za začetek vojne z Evropo, če bo to nujno. Poziv je objavil na svojem kanalu na Telegramu, je navedel TASS.

»Vsekakor ne bomo stali ob strani, Vladimir Vladimirovič, čakamo ukaz! Vse se bo končalo zelo hitro in očitno ne v prid tistim, ki so se odločili začeti vojno z Rusijo,« pravi Kadirov.

Izjave Ramzana Kadirova prihajajo po navedbah Vladimirja Putina, da nima namena vojskovati se z Evropo, vendar je Rusija pripravljena, če bo stari kontinent sprožil vojno.

Odziv Nata

Grožnja ruskega voditelja z vojno je sprožila tudi odziv vodje Nata. Mark Rutte se je ponorčeval iz vodje Kremlja zaradi njegovih nastopov v vojaški uniformi: »Ne bom se odzival na vse, kar pravi Putin. Videl sem ga v vojaških oblačilih, oblečenega kot vojak na fronti, vendar ni bil na fronti, ampak precej daleč od nje.«

Putin: Rusija bo celoten Donbas zavzela tako ali drugače

Rusija bo Donbas na vzhodu Ukrajine v celoti zavzela z orožjem ali pa se bodo ukrajinske sile od tam umaknile, je v pogovoru za medij India Today pred današnjim začetkom dvodnevnega uradnega obiska v Indiji dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je zavrnil možnost vnovične razširitve skupine G7 z vrnitvijo Rusije. »Ali bomo ta ozemlja osvobodili s silo orožja, ali pa bodo ukrajinske sile ta ozemlja zapustile,« je v danes objavljenem pogovoru dejal Putin. Ozemlja v Ukrajini pod ruskim nadzorom so poleg članstva Ukrajine v zvezi Nato sicer eno ključnih odprtih vprašanj v aktualnih pogajanjih za končanje vojne pod okriljem ZDA.