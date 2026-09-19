»Putinova« aplikacija pod drobnogledom: zdaj odkrili, kaj vse lahko počne na telefonu

Ruska »superaplikacija« Max, ki jo oblasti predstavljajo kot domačo alternativo Telegramu in WhatsAppu, se je znašla pod drobnogledom strokovnjakov za kibernetsko varnost. Nova raziskava je namreč pokazala, da ima aplikacija izjemno široke tehnične možnosti dostopa do vsebin znotraj svojih miniaplikacij, od podatkov in sporočil do prikaza na zaslonu. Raziskovalci opozarjajo, da bi bilo te zmožnosti mogoče uporabiti tudi za prikriti nadzor uporabnikov.

Max je razvilo rusko tehnološko podjetje VK oziroma VKontakte. Aplikacija ni le klepetalnik. Združuje sporočanje, plačevanje, bančne storitve in dostop do nekaterih državnih storitev, zaradi česar jo pogosto primerjajo s kitajskim WeChatom. V Rusiji morajo biti od septembra 2025 nove prodane pametne naprave opremljene z aplikacijo Max, oblasti pa so njeno uporabo močno spodbujale tudi med javnimi uslužbenci, učitelji, študenti in šolarji.

V Rusiji morajo biti od septembra 2025 nove pametne naprave opremljene z aplikacijo Max, oblasti pa so njeno uporabo močno spodbujale tudi med javnimi uslužbenci, učitelji, študenti in šolarji. FOTO: Delo Ui

Lahko vidi vsebino miniaplikacij

Raziskovalci z univerz in raziskovalnih ustanov v ZDA in Kanadi so v študiji, objavljeni 10. septembra, podrobno analizirali delovanje aplikacije. Ugotovili so, da lahko Max zajame prikaz uporabniškega vmesnika miniaplikacije, bere in spreminja podatke, shranjene v njej, posega v njen omrežni promet ter vanjo vstavi lastno programsko kodo.

S strani ruske države podprta aplikacija MAX MAX je ruski nacionalni spletni komunikacijski servis, ki ga je razvila družba VK. Omogoča klepete, glasovne in videoklice, pošiljanje datotek, plačila ter uporabo različnih miniaplikacij in nekaterih državnih storitev. Ruske oblasti ga promovirajo kot »nacionalni messenger«, od septembra 2025 pa mora biti prednameščen na novih pametnih telefonih in tablicah, ki se prodajajo v Rusiji.

Po navedbah raziskovalcev lahko Max nadzoruje tudi postopek prijave v posamezne storitve, kar bi lahko v določenih okoliščinah omogočilo celo prikrito predstavljanje v imenu uporabnika. Profesorica računalništva Roya Ensafi z Univerze v Michiganu je za Guardian takšno arhitekturo opisala kot nekakšna »zadnja vrata« do celotnega sistema miniaplikacij.

Vladimir Putin. FOTO: Alexander Kazakov/afp

Že prej očitki o snemanju in nadzoru VPN

To niso prvi pomisleki glede zasebnosti uporabnikov aplikacije Max. Ruski raziskovalec je že maja po analizi programske kode trdil, da aplikacija vsebuje funkcije za zaznavanje uporabe omrežij VPN, brisanje sporočil in druge posege v komunikacijo. Organizacija za digitalne pravice RKS Global je nato pregledala navedbe in sporočila, da je od 25 tehničnih trditev 14 v celoti potrdila, šest delno, petih pa s statično analizo ni mogla preveriti.

V Rusiji potekajo parlamentarne volitve V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča Enotna Rusija, vprašanje je le, s kakšnim izidom.

Med drugim je potrdila, da aplikacija zaznava uporabo VPN in ima zmožnosti poseganja v pogovore ter brisanja sporočil. Trditev, da Max na skrivaj zajema posnetke celotnega uporabnikovega zaslona in jih pošilja na strežnike, pa je takrat označila za eno šibkeje podprtih navedb.

Max je prejšnje očitke odločno zavrnil. Predstavniki aplikacije so maja zatrjevali, da Max uporabnikov ne nadzoruje in nima tehničnih možnosti za prisluškovanje klicem.

Za številne uporaba ni več stvar izbire

Guardian medtem poroča, da so bili številni zaposleni v ruskih državnih ustanovah in izobraževalnem sistemu pod pritiskom, naj komunikacijo preselijo na Max. Moskovski učitelj je časniku dejal, da so jim vodilni naročili, naj prek aplikacije potekajo pogovori s starši, pošiljanje domačih nalog in druga šolska komunikacija. Študent iz Sankt Peterburga pa je povedal, da je aplikacijo namestil, potem ko naj bi mu sporočili, da bi imel brez kode QR iz Maxa težave pri dostopu do univerzitetnih prostorov in študentskega doma.