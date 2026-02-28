  • Delo d.o.o.
POGUMNA IZJAVA

Putinova krščenka, ki se je slikala za Playboy, udarila po ruskem voditelju. Zato njeno sporočilo močno odmeva (FOTO)

»Štiri leta moja država živi v vojni«.
FOTO: Mikhail Sinitsyn Via Reuters

 28. 2. 2026 | 18:28
 28. 2. 2026 | 18:28
Minila so štiri leta, odkar traja vojna v Ukrajini, prepričana pa je, da bi bilo treba ustaviti ogenj. To meni Rusinja Ksenija Sobčak, domnevno krščenka ruskega predsednika Vladimirja Putina. Stara je 44 let, je televizijska voditeljica, lastnica medija, vplivnica in pripadnica visoke družbe, njen pokojni oče Anatolij Sobčak pa je bil župan Sankt Peterburga.

To je Putin izjavil pred četrto obletnico krvave invazije; Zelenski opozoril: »On je že začel tretjo svetovno vojno« (VIDEO)

Putin je bil njegov politični varovanec, ruski voditelj pa je bil tudi prisoten na njenem krstu. Vendar se je večina še vedno najbolje spomni po naslovnicah revije Playboy, ki jih je krasila v svojih mlajših letih.

»Štiri leta moja država živi v vojni«

V izjavi ob četrti obletnici spopada je tako obsodila vojno, ki jo je sprožil njen boter Putin, in poudarila, da se »mora končati«. »Štiri leta moja država živi v vojni,« je zapisala in opozorila, da najhujše posledice večinoma ostajajo nevidne premožnim prebivalcem Moskve, Sankt Peterburga in drugih večjih urbanih središč, je navedel The Sun.

image_alt
Zakaj vojne v Ukrajini še ni konec? Zelenski ima odgovor

FOTO: Mikhail Sinitsyn Via Reuters
Putina je opozorila: »Rusi umirajo, Ukrajinci umirajo – včasih hitro, včasih v mukah in strašljivo počasi. Mesta na obeh straneh zmrzujejo brez toplote in svetlobe. Vsega tega mora biti konec. Obe državi se bosta s posledicami spopadali še zelo dolgo, mnogo, mnogo let«.

